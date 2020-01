La Vicepresidència de Pablo Iglesias tindrà seu fora de Moncloa

El secretari general de Podem i líder de la coalició de Unides Podem, Pablo Iglesias, assumirà la Vicepresidència Segona d'Afers Socials, que tindrà seu pròpia fora de l'Complex de la Moncloa, i d'ella dependran dels quatre ministeris que correspondran a la seva formació, així com dos o tres Secretaries d'Estat.





L'organigrama de què serà el primer Govern de coalició des de la recuperació de la democràcia ja està tancat, però la comunicació oficial no es farà fins que Sánchez sigui reelegit en la segona votació de la sessió d'investidura de el dia 7.





No obstant això, ja està clar que el repartiment de ministeris entre les dues formacions que integraran l'executiu deixa a Unides Podem amb una Vicepresidència, que anirà a càrrec d'Esglésies, i que tindrà competències d'Afers Socials, i quatre ministeris que rendiran comptes davant seu , de manera que no dependran de les vicepresidentes de l'PSOE. A més, Iglesias controlarà altres dues o tres Secretaries d'Estat.





EL NOU MINISTERI DE CONSUM, PER GARZÓN



A falta d'aquesta comunicació oficial, els Ministeris que li correspondran a Podem seran el d'Igualtat, que encapçalarà l'actual portaveu parlamentària i número dos de el partit morat, Irene Montero; el de Treball, amb la diputada de Galícia en comú Yolanda Díaz a el front; el d'Universitats, que liderarà el sociòleg i economista proper a A Comú, Manuel Castells; i el Ministeri de Consum, de nova creació, que assumirà el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón i des d'Esquerra Unida han rebutjat desmentir-ho.





Si bé en un moment estava previst que Podem i els seus socis entressin al Govern amb una Vicepresidència i 3 Ministeris, finalment els morats van aconseguir una cartera més per al líder d'IU; cartera que serà de nova creació i que tindrà competències de Consum, fins ara dependents de l'Ministeri de Sanitat, i sobre assumptes relacionats amb el joc i les cases d'apostes, una qüestió que Unides Podem considera clau i que fins ara depenia de el Ministeri d'Hisenda .





El de Garzón ha estat l'últim Ministeri a confirmar-se, i el de Castells, l'últim nom en conèixer-se, aquest mateix diumenge. El sociòleg ni tan sols havia entrat en les travesses per ocupar la cartera que li corresponia decidir a la confluència catalana d'En comú, segons el repartiment fet per Unides Podem.





ECHENIQUE TINDRÀ ALTRES TASQUES



Encara que en l'inici de les negociacions Podem havia pensat en el seu secretari d'Acció de Govern i principal negociador amb els socialistes, Pablo Echenique, per ocupar la cartera d'Universitats, finalment els 'morats' van decidir cedir a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els seus aquest Ministeri, per complir amb l'esmentat repartiment de responsabilitats.





Finalment, guanya pes la possibilitat que Echenique es quedi al Congrés com a nou portaveu parlamentari de Unides Podem, donat el protagonisme que ha tingut en les negociacions amb el PSOE i altres formacions polítiques.









Per gestionar la seva Vicepresidència i coordinar l'acció dels ministeris que ocupi Unides Podem, Iglesias no estarà a La Moncloa sinó en una seu pròpia, com ja ha passat en anteriors governs amb altres vicepresidències.