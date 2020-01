Cop militar a Guaidó a Veneçuela

L'Operació Alacrán ha culminat aquest 5 de gener a Veneçuela en una assetjada Assemblea Nacional. Mentre la Guàrdia Nacional Bolivariana impedia l'accés a la seu de l'Legislatiu Joan Guaidó i als seus lleials, sense quòrum jurava el seu càrrec Luis Parra com a president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela.

















El règim chavista ha encoratjat aquest sabotatge a Guaidó mitjançant l'Operació Alacrán, que consisteix a subornar i intimidar els parlamentaris de l'oposició per impedir que el president encarregat segueixi a càrrec de l'Legislatiu. És l'única institució d'l'Estat que conservava fins al moment la legitimitat democràtica.





L'Assemblea Nacional ha resistit als embats chavistes i aquest 5 de gener els seguirores de Nicolás Maduro l'han ocupat. La Guàrdia Nacional Bolivariana ha deixat passar només als diputats de l'PSUV (chavistes) i als opositors que ha preparat per assestar el cop contra Joan Guaidó, encapçalats per Luis Parra.





Sense el quòrum suficient, a causa que els diputats lleials a Joan Guaidó estaven a les portes de l'Assemblea Nacional, Luis Parra ha jurat com a nou president, en substitució de Joan Guaidó.

















Fa just un any Joan Guaidó, diputat de Voluntat Popular, era elegit president de l'Assemblea Nacional, de majoria opositora des de les eleccions de desembre de 2015. Guaidó va jurar com a president encarregat de convocar eleccions lliures i justes, i posar fi a la usurpació, el passat 23 de gener. Més de 60 països, entre ells Espanya, han reconegut a Guaidó.