La diputada Aina Vidal confessa que tÃ© cÃ ncer

Assegura que "no fallarà" en la votació de dimarts

La diputada d'En Comú Podem Aina Vidal, absent en la segona sessió de l'debat d'investidura de Pere Sánchez aquest diumenge, ha explicat que no ha acudit a la votació perquè pateix càncer.





"Avui no he anat a l'votar al Congrés, i trigaré una temporada a tornar", ha explicat Vidal en un comunicat que ha compartit mitjançant les seves xarxes socials. "Tinc càncer. Un rar, estesa i agressiu", ha detallat.





La votació ha conclòs amb 166 sís, 165 nos i 18 abstencions. Un total de 349 diputats han emès el seu vot, ja que Vidal no ha votat.





En aquest sentit, i davant les especulacions, la diputada ha assegurat que "no fallarà" a la votació d'aquest dimarts. "El 7 no fallaré. Per res de el món em perdria una investidura que serà molt més que una votació", ha indicat.





"Guanyarem un Govern, un que tindrà la responsabilitat d'estar a l'alçada d'una societat feminista, ecologista i que brama per recuperar justícia social. Un Govern que posi la vida al centre", ha continuat.





Així mateix, ha detallat que confia "al personal de la sanitat pública" i ha asseverat que se sap "acompanyada" per la seva família, família política i amics.