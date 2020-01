L'Ajuntament d'Esplugues decreta tres dies de dol pel doble assassinat masclista

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha decretat tres dies de dol pel presumpte doble assassinat masclista succeït aquest dilluns a la localitat, ha informat en un comunicat.













El consistori ha convocat cinc minuts de silenci aquest dilluns, a les 12.30 hores, davant el consistori perquè la ciutadania expressi "la seva rebutjat rotund".





Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 27 anys, nacionalitat espanyola i veí d'Esplugues, per presumptament haver matat la seva dona, de 28 anys, i la seva filla, de tres anys, al seu domicili, al barri Centre .





El Ayuntamientio d'Esplugues també ha convocat un ple extraordinari el dimarts i la seva alcaldessa, Pilar Díaz, ha manifestat que "aquests fets són terribles i incomprensibles".





"No podem tolerar com a societat lliure, oberta i avançada que un home assassini a la seva parella pel simple fet de ser dona, i que acabi amb la vida d'un infant, que és l'expressió màxima de la innocència, i especialment, en el dia de Reis ", ha defensat Díaz.





Els fets han succeït a les 06.10 hores quan han alertat els Mossos d'Esquadra que un home, de 27 anys, nacionalitat espanyola i veí d'Esplugues, hauria matat la seva dona, de 28 anys, i la seva filla a l'interior de seu domicili.





S'han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, Policia Local d'Esplugues i el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), que han confirmat la mort de les dues persones. El presumpte autor del doble homicidi ha estat detingut en el mateix domicili i la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Sud s'ha fet càrrec de la investigació. El detingut passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Esplugues de Llobregat en els propers dies.





EL GOVERN INVESTIGA AQUEST ASSASSINAT





La Delegació de Govern per a la Violència de Gènere està recollint informació sobre l'assassinat d'una dona, de 28 anys, i la seva filla, de tres anys, presumptament a mans de la parella sentimental, ocorreguts aquest dilluns a Esplugues de Llobregat (Barcelona).





Tal com ha assenyalat la Delegació de Govern en el seu compte de Twitter, si es confirma, es tractaria de la primera dona assassinada per violència de gènere en l'any 2020 i el nombre total de dones assassinades des de 2003 ascendiria a 1.034.





En 2019, una dona de 26 anys apunyalada pel seu nòvio a Laredo (Cantàbria) un 3 de gener es va convertir en la primera víctima de violència de gènere d'aquest any.





A el menys 55 dones van perdre la vida a mans de les seves parelles o exparelles el 2019, el que va suposar un nou repunt i que la xifra de víctimes mortals fos la més alta des de 2015, d'acord a les dades oficials.





El nombre d'assassinats per violència de gènere porta augmentant des de l'any 2017, quan es van comptabilitzar 50 assassinades, i també va créixer el 2018, any que va tancar amb 51. En 2016, amb 49 assassinades, va baixar la xifra de víctimes respecte a 2015, any que va registrar un pic amb 60 víctimes.