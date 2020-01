'Paràsits' li pren el Globus d'Or a 'Dolor i glòria' de Pedro Almodóvar

No hi va haver sort per a Pedro Almodóvar a la 77.ª edició dels Globus d'Or, els premis que anualment lliura l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood. 'Paràsits' de Bong Joon-ho es va imposar a 'Dolor i glòria' en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa a la gala se celebra al Beverly Hilton Hotel de Los Angeles.

























Una cerimònia que, per cinquena vegada, està conduïda pel còmic Ricky Gervais i en què 'Dolor i glòria', la pel·lícula de l'cineasta espanyol Pedro Almodóvar, estava nominada a el Globus d'Or al costat de la francesa 'Retrat d'una dona en flames 'de Céline Sciamma, la també francesa' Els Miserables 'de Ladj Ly,' The Farewell 'de Lulu Wang i la surcorena' Paràsits 'de Bong Joon-ho, que ha estat finalment la guanyadora.





Amb la nominació d'aquesta edició, va ser la vuitena ocasió en la qual un film de Almódovar opta a el Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Ja ho va fer amb 'Dones a la vora d'un atac de nervis', 'Talons llunyans,' Todo sobre mi madre ',' Hable con ella ',' Volver ',' Los abrazos rotos 'i' La piel que habito '. En dues ocasions el manxec va aconseguir el premi, en la cerimònia de 2000 per 'Todo sobre mi madre' i dos anys després el 2003 per 'Hable con ella'.