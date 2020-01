El primer premi del sorteig del Nen reparteix sort a Mollet de Vallès, Barcelona, ​​Lleida i Vilanova del Camí

El 57342 s'erigeix amb el primer premi del sorteig extraordinari del Nen, que s'ha venut a Mollet de Vallès, Barcelona, Lleida i Vilanova del Camí. I ha premiat les butlletes amb aquest número amb 2.000.000 d'euros per sèrie (200.000 euros al dècim).













Hi ha tres grans premis, amb els imports següents: el primer és de 2.000.000 d'euros per sèrie (200.000 euros a l'desè), el segon de 750.000 euros per sèrie (75.000 euros al desè) i el tercer de 250.000 euros per sèrie ( 25.000 euros a l'dècim).





ELS PREMIS DE MENYS DE 40.000 EUROS NO TRIBUTEN





Com a novetat, aquest any els premis amb un import igual o inferior a 40.000 euros estaran exempts d'impostos i només s'aplicarà un 20% sobre la quantitat que excedeixi aquest límit. Els premiats en el sorteig del Nen només hauran de tributar si guanyen el primer o el segon premi, que són els únics que superen el límit exempt de 40.000 euros vigent per a aquest any. Els guanyadors del primer i el segon premi, hauran de tributar amb un tipus de el 20% totes la quantitat de el premi que excedeixi aquests 40.000 euros.





EL QUE REBRAN ELS PREMIATS DESPRÉS DE PAGAR ELS IMPOSTOS





Així, els guanyadors del primer premi, dotat amb 200.000 euros, tributaran un 20% de 160.000 euros (32.000 euros), de manera que acabaran rebent 168.000 euros per dècim premiat.





Fent el mateix càlcul, els guanyadors del segon premi, dotat amb 75.000 euros, rebran 68.000 euros per dècim premiat, mentre que els agraciats amb el tercer cobraran íntegrament els 25.000 euros.





L'Agència Tributària explica que quan els premis siguin compartits amb amics o familiars, els 40.000 euros exempts de tributació es repartiran proporcionalment a la participació de cada un.





Qui s'encarregui d'aquesta tasca ha de figurar com a beneficiari únic o gestor de cobrament i haurà d'estar en condicions d'acreditar davant l'Agència Tributària que s'ha efectuat el repartiment i ha d'identificar tots els guanyadors.