Una patrulla ciutadana granadina deté a tres lladres reincidents i avisen a la policía

Els veïns d'aquesta localitat, cansats de patir robatoris a casa seva, van formar una patrulla veïnal que es comunica a través de Whatsapp. Va ser per aquesta via per la qual es van comunicar quan aquest dissabte van aconseguir reunir 100 veïns després de veure un cotxe sospitós rondant per la zona.

















Tots van començar a rastrejar fins que van donar amb els sospitosos, que a l'veure descoberts, van fugir primer a peu i després per les teulades fins que, finalment, van ser retinguts perquè els agents procedissin a la seva detenció.





La detenció de diversos lladres a Granada va ser gairebé de pel·lícula perquè veïns d'Alicún d'Ortega van aconseguir retenir-los en un habitatge i fins i tot van lligar de mans a un d'ells fins que va arribar la Guàrdia Civil per procedir a la seva detenció.