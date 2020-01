El Ple de Congrés torna a reunir-se per a la votació definitiva de Pedro Sánchez

El Ple de Congrés dels Diputats es reuneix aquest dimarts per fer la segona votació del candidat socialista a la Presidència de Govern, Pedro Sánchez, després de no haver aconseguit diumenge la majoria necessària en el primer intent.





En aquella votació, el líder del PSOE i president de Govern en funcions va recollir 166 vots a favor, a deu de la majoria absoluta que es requeria per ser investit president a la primera. En concret, als 120 vots de PSOE, Sánchez va sumar 34 de Unides Podem --va faltar una diputada d'En Comú per malaltia--, els sis del PNB, els tres de Més País-Equo-Compromís i els altres tres de Terol Existeix , Nova Canàries i Bloc Nacionalista Gallec (BNG).









El candidat socialista només va superar per un vot als rebutjos a la seva investidura, que van sumar 165. En concret, en el bloc del 'no' es van posicionar els 88 de PP, els 52 de Vox, els 10 de Ciutadans, els 8 de Junts per Catalunya, els dos de la CUP, els altres dos d'Unió del Poble Navarrès (UPN), un Foro Asturias, un altre el Partit Regionalista Càntabre (PRC) i un més de Coalició Canària.





Els altres 18 diputats restants --els 13 d'Esquerra Republicana (ERC) i els cinc de Bildu-- van optar per l'abstenció.





Així les coses, Sánchez se la jugarà a la 'segona volta' d'aquest dimarts, 48 hores després, com marca la Constitució, en la qual el candidat ja només necessitarà sumar més vots a favor que en contra, és a dir, més sís que nos.





NO CABEN MÉS ABSÈNCIES





Amb el resultat de la votació de diumenge --166 davant de 165-- Sánchez ja sortiria investit president. Això sí, sempre que no hi hagi imprevistos d'última hora. Atès el ajustat de la votació --només hi ha un vot de diferència--, cal que no hi hagi més baixes en les files dels partidaris de la investidura.





La presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha fixat l'inici del debat d'aquest dimarts a les 12.00 hores perquè el candidat pugui tornar a dirigir-se als diferents grups parlamentaris demanant el seu suport. Tindrà un màxim de deu minuts i després els diferents portaveus tindran un breu torn d'intervenció de cinc minuts per fixar posició.





La previsió és no votar abans de les 12.45 del migdia per complir amb les 48 hores justes que estableix la Constitució en el cas que l'aspirant a Moncloa no aconsegueixi els suports necessaris en el seu primer intent.





En el cas que, com es preveu, Sánchez obtingui la confiança de la Cambra, Batet acudirà previsiblement aquest dia al Palau de la Zarzuela a comunicar-li al mRei el resultat, a l'efecte del seu nomenament com a president de Govern.