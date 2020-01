El PSOE acudirà als tribunals per denunciar les "amenaces" a diputats socialistes

La vicesecretària general de PSOE, Adriana Lastra, ha anunciat aquest dimarts que la seva formació acudirà als tribunals per denunciar les "amenaces, coaccions, difamacions i calúmnies" contra els diputats del seu partit.





La dirigent socialista ha informat de la decisió a través d'un apunt al seu compte de Twitter, en què també ha assegurat que els parlamentaris votaran avui "amb molt d'orgull el govern progressista".

Minuts després del seu anunci, la vicepresidenta de Govern en funcions, Carmen Calvo, ha confirmat que "alguna d'aquestes amenaces" abocades en les xarxes socials "van a acabar en la Justícia perquè es protegeixi la immunitat" de la qual gaudeixen els diputats .









En una entrevista a 'Las Mañanas de RNE', Calvo ha mostrat la seva "inquietud pel comportament de l'oposició", especialment per les "injúries" que alguns parlamentaris han denunciat aquests dies.





El diputat de PSOE José Luis Aceves va denunciar aquest diumenge a la xarxa social la "campanya de les dretes" amb una captura de pantalla d'una conversa en Whatsapp en la qual poden llegir-se diversos insults.





"40 anys després de vida democràtica pensàvem que això no hauria de viure. Alguns dels tuits ens produeixen greu inquietud. Hem estat assenyalats amb nom i cognoms algun des de ciutats concretes on aquesta la nostra vida amb amenaces clares. Això sí que no es pot tolerar en un sistema de convivència ", ha lamentat.





En aquest sentit, la vicepresidenta ha explicat que "l'oposició ha d'entendre que les lleis són iguals per a tots". "També per una oposició que ha d'entendre que els 350 escons són legals", ha postil·lat.