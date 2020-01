La Fiscalia del Japó ordena l'arrest de la dona de Carlos Ghosn per presumpte perjuri

Fiscals de Tòquio han aconseguit aquest dimarts una ordre d'arrest contra la dona Carlos Ghosn, l'antic president de Nissan detingut al Japó i que va fugir a la fi de 2019 al Líban, per presumpte perjuri, segons informa l'agència de notícies Kyodo.





L'equip d'investigació de la Fiscalia ha indicat que la dona de Ghosn, Carole, hauria realitzat fals testimoni quan va comparèixer com a testimoni davant del Tribunal de Districte de Tòquio el passat mes d'abril. La dona estaria al costat de l'empresari actualment al Líban.





D'altra banda, el Tribunal de Districte de Tòquio ha decidit renunciar a la fiança de 1.500 milions de iens (uns 12.360.000 d'euros) dipositada davant el mateix per Ghosn, després que aquest hagi violat les condicions de la seva llibertat condicional i fugit del país sense permís.









La suma, que seria la major fiança fins a la data al Japó, passarà ara a engrossir les arques de l'Estat, segons informa Kiodo, que cita fonts oficials.





Ghosn, que va fugir el passat 30 de desembre de Japó, on està acusat de diversos delictes financers, ha assegurat que ni la seva dona ni ningú més de la seva família el va ajudar en aquesta fugida, que ha dit haver gestionat "sol". "Vaig organitzar només la meva sortida. La meva família no va jugar cap paper", ha assenyalat en un comunicat publicat el divendres.





L'expresident de Nissan-Renault-Mitsubishi, de nacionalitat francesa, libanesa i brasilera, va ser detingut al novembre de 2018 per amagar part dels seus ingressos i per traslladar a l'empresa automobilística les pèrdues de les seves inversions personals. Estava en llibertat sota fiança des d'abril de 2019 i el seu judici estava previst per a abril de 2020.





El 30 de desembre, va fugir del Japó rumb al Líban en un avió privat. Ghosn hauria sortit amagat a la caixa d'un instrument musical aprofitant la festa nadalenca celebrada a casa de Tòquio.





La Fiscalia libanesa ha rebut ja un avís vermella d'Interpol que sol·licita l'arrest de l'magnat, mentre que el Govern gal ja ha suggerit que no ho extradirà en cas que arribi a França. Inicialment, estava previst que el seu judici arrenqués el proper mes d'abril.