Iglesias, a Sánchez: "No ens atacaran pel que fem, ens atacaran pel que som"

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recriminat aquest dimarts al PP i a Vox el seu "autoritarisme" i la seva "falta de respecte institucional", i ha aprofitat per a demanar al futur president del Govern, Pedro Sánchez, que tingui "la major fermesa democràtica" i el "millor to" front "als intolerants, provocadors i els que volen portar a Espanya al passat".









Així ho ha assegurat durant la seva intervenció en l'última sessió del debat d'investidura, en el qual ha volgut garantir que el pròxim Govern de coalició que Unides Podemos conformarà amb el PSOE treballarà per a preservar els drets i les llibertats de les dones, les persones migrants, el col·lectiu LGTBI, els "compatriotes que es van haver d'exiliar per raons econòmiques", els de tots els espanyols, "siguin catalans, bascos, andalusos o de canàries", i els de "la gent treballadora".









"PEDRO, ENS ATACARAN"





"Pedro, ens atacaran, però no pel que fem sinó pel que som. Et demano com a president dues coses. La primera, que enfront dels intolerants, els provocadors, els que volen portar a Espanya al passat, tinguis el millor to. La segona, que tinguis també la major fermesa democràtica", ha afirmat el que serà previsiblement el seu vicepresident segon.





El líder 'morat' ha aprofitat el seu discurs per a llegir un missatge que li ha enviat aquest mateix dilluns la que fora candidata d'En Comú Podem al Senat Rosa Lluch, filla del ministre socialista assassinat per ETA Ernest Lluch, en el qual li demanava a Iglesias que traslladés al líder del PP, Pablo Casado, i al de Vox, Santiago Abascal, que no parlessin en nom de les víctimes del terrorisme i que deixessin d'usar el seu dolor "en el seu benefici".





"Havia anotat algunes notes per a parlar de programa i de reptes del pròxim Govern, en termes de reconstrucció de drets i conquesta de nous drets, però després del desplegament d'autoritarisme i de falta de respecte institucional de les seves intervencions vull dir altres coses diferents", ha explicat Iglesias.





PP I VOX, "LA MAJOR AMENAÇA CONTRA LA MONARQUIA"





Entre altres coses, Iglesias ha avisat a Casado i a Abascal que si volen defensar la monarquia, deixin d'intentar que aquesta institució s'identifiqui amb la dreta. "Potser paradoxalment s'han convertit vostès en la major amenaça contra la monarquia a Espanya", ha assenyalat.





A continuació, Iglesias s'ha dirigit a la gent que està pendent de la investidura i ha garantit que el pròxim Govern atendrà les seves necessitats i preservarà els seus drets i les seves llibertats.





A més, el líder 'morat' ha començat la seva intervenció agraint la seva assistència a la diputada d'En Comú Aina Vidal, que aquest dilluns va informar que pateix càncer i que ha acudit presencialment a votar la investidura al no haver pogut tramitar amb temps el seu vot telemàtic.