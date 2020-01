Abascal afirma que aquest Govern té el "beneplàcit" d'ETA

El president de Vox, Santiago Abascal, ha carregat aquest dimarts contra el Govern "il·legítim" que presidirà Pedro Sánchez, que ha assegurat que és fruit de "la mentida i la traïció" i compta amb "el beneplàcit" de l'organització terrorista ETA.





En el seu discurs des de la tribuna del Congrés, Abascal ha insistit en la "il·legitimitat" del nou Executiu que estarà "copresidit" per "comunistes amb estrets vincles amb dictadures i personatges narcoterroristes".









El líder de Vox, que ha començat el seu discurs amb un al·legat de denúncia de les agressions sexuals comeses per estrangers, ha carregat contra "el matrimoni entre la mentida i la traïció" que va a "engendrar i parir" a partir d'aquest dimarts el líder del PSOE, a qui ha acusat d'utilitzar les institucions per guanyar les eleccions.





"AGENOLLAT" DAVANT L'INDEPENDENTISME





Segons la seva opinió, el nou Govern neix "agenollat" davant diputats que "no mereixien haver estat acreditats" i suposarà la "culminació" dels pactes "iniciats fa més de 20 anys" entre el PSOE i ETA. "I que només poden acabar en blanquejament, impunitat i referèndum --ha retret--. La companyia asseguradora de la investidura, del cop institucional que estan donant, es diu ETA".





Igual que ha fet Sánchez en la seva intervenció, Abascal ha citat a el president de la Segona República Manuel Azaña: "Permet, admeto que no us importi la República, però no que no us import Espanya", ha parafrasejat. "A vostès no els importa Espanya, els importa el nou règim i el poder socialista", ha criticat als diputats de PSOE i Unides Podem.





En qualsevol cas, creu que Pedro Sánchez està més a prop de Francisco Largo Caballero i de Juan Negrín que d'Azaña. I ha apuntat unes paraules de Largo Caballero dient que a l'exili a París es dedicaven a "anar amb senyores amb les que no tenien cap relació familiar". "El que sembla que ja és tradició socialista amb els diners de tots", ha dit Abascal.





El líder de Vox ha acabat el seu discurs amb 'vives' a Espanya i el Rei, que han estat seguits pels diputats del seu partit, com a unió amb el sentiment d'"extrema preocupació, perplexitat, inquietud i indignació" de "milions d'espanyols i molts diputats ".