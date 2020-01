La portaveu d'ERC: "M'importa un rave la governabilitat d'Espanya"

La diputada d'ERC Montserrat Bassa, que ha exercit de portaveu del seu grup en la darrera jornada de ple d'investidura al Congrés, ha proclamat que a ella, personalment, li "importa un rave la governabilitat d'Espanya".





La representant republicana, germana de l'exconsellera catalana Dolors Bassa, condemnada a 12 anys de presó per delictes de sedició i malversació, ha carregat durament contra el candidat a president, el socialista Pedro Sánchez, a què ha acusat de ser "còmplice" de la situació de la seva germana i de la resta de condemnats pel procés independentista.









Amb tot, ha confirmat que el seu grup s'abstindrà per facilitar la investidura de Sánchez per donar una oportunitat al diàleg. Tot i que ha confessat que la seva "ràbia" li faria votar no "a un PSOE còmplice amb la repressió" i la "criminalització de la protesta", però que són els propis empresonats, als que veu a través d'un "puto vidre", els que insisteixen que ERC creu "en el diàleg" i en una república catalana "construïda des de la cordialitat amb Espanya".





LA "RÀBIA"





Encara que ha confessat que la seva "ràbia" li faria votar no "a un PSOE còmplice amb la repressió" i la "criminalització de la protesta", ha afegit que són els propis empresonats, als quals veu a través d'un "puto cristall", els que insisteixen que ERC creï "en el diàleg" i en una república catalana "construïda des de la cordialitat amb Espanya". "Nosaltres no som com ells", ha afegit.





Així, ha confirmat que el seu grup s'abstindrà per a facilitar la investidura de Sánchez, "des de la gestió de la ràbia i la impotència" i "per a donar una oportunitat al diàleg" conforme a la "empatia", que, segons ha dit, preconitza la també condemnada expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. En tornar al seu escó, el portaveu del grup, Gabriel Rufián, l'ha rebut amb una abraçada.





Tant Bassa com la portaveu de Junts, Laura Borràs, han reclamat la llibertat immediata del líder d'ERC, Oriol Junqueras, i la nul·litat de la sentència condemnatòria. Això sí, Borràs ha deixat clar que els seus diputats es mantenen en el 'no' perquè, segons ha dit, no poden "votar per la repressió i contra Catalunya".





JUNTS S'OFEREIX, SI ES VA MÉS ENLLÀ DE LA COSMÈTICA





Això sí, Borràs ha afirmat que si Sánchez passa "del diàleg als fets" i treballa a favor de Catalunya no sols amb "propostes cosmètiques", Junts serà "aquí". I és que ha deixat clar que no es fia d'ell, perquè des de juny de 2017 ha canviat de discurs sobre Catalunya "mitja dotzena de vegades", de manera que és difícil saber què pensa de debò.





Borràs ha recordat a Sánchez que va ser "part proactiva i indispensable per a implementar el 155 amb el qual va començar tot" i ha recalcat que no contribuirà a la investidura "quan l'arquitectura polític-judicial de l'Estat està tractant de desposseir de la presidència" a Quim Torra.





En aquesta línia, ha afirmat que a Espanya "no hi ha separació de poders" i ha esgrimit la decisió del Parlament Europeu de reconèixer a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats per a dir que Espanya "que diu ser tan democràtica i tan garantista no compleix ni amb Catalunya ni amb Europa" i va "en sentit contrari en la ruta del Dret".





Del seu costat, la portaveu de la CUP, Mireia Vehí, a més de reclamar "amnistia i autodeterminació", ha centrat la seva intervenció a carregar contra "l'agressivitat de la dreta i la ultra ultra dreta", als quals ha acusat de tenir "un problema amb la democràcia", i ha apostat per una "aliança antifeixista en les institucions i al carrer". "Treballarem perquè la gent vegi en nosaltres una alternativa", ha dit després de confirmar la seva no a Sánchez.