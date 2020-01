Arrimadas demana de nou als diputats de PSOE que canviïn el seu vot per "dignitat"

La portaveu de Ciutadans en el Congrés, Inés Arrimadas, ha acusat aquest dimarts al president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, de voler "cavar trinxeres" i de tenir un projecte "populista i nacionalista" pels seus pactes amb Unides Podemos, ERC i el PNB.





Durant la seva intervenció en el debat d'investidura en la Cambra Baixa, Arrimadas ha afirmat que "hi ha molts espanyols molt preocupats" amb l'Executiu que pretén formar Sánchez, per les polítiques econòmiques "populistes i comunistes" d'Unides Podem i per les "cessions al nacionalisme".





Però també pels "atacs a les institucions", ha afegit. Segons ha assenyalat, els socis de Sánchez arremeten contra el Rei, els jutges i els símbols nacionals perquè "saben que són garantia d'unió, llibertat, igualtat, solidaritat i convivència" a Espanya, i en atacar-los "afebleixen la democràcia".





La diputada de la formació taronja ha conclòs que "pactar amb EH Bildu, el PNB i ERC és desigualtat, és nacionalisme i és sanchisme", no és "progressisme, socialdemocràcia o esquerra".













NI ESTABILITAT, NI UN GOVERN ASSENYAT





A més, ha advertit que el líder socialista "vol cavar trinxeres" i que "necessita l'extremisme" perquè "és la gasolina" del seu "projecte populista i nacionalista". Enfront d'això, el paper de Ciutadans és oferir "una alternativa de centre" i parlar del futur, no del passat, ha defensat, lamentant que Sánchez es negués a buscar una majoria alternativa amb el PP i Cs.





"No tindrem estabilitat, ni un govern assenyat, ni uns socis que pensin en Espanya", ha pronosticat Arrimadas, que ha insistit que a Sánchez "no li ha votat ni un solo espanyol per a fer el que està fent avui".





En aquest punt, ha recordat com el candidat del PSOE ha canviat el seu discurs respecte al que deia sobre Podemos i sobre els partits nacionalistes abans de les eleccions generals de novembre.





SÁNCHEZ "FA LA PILOTA" ALS SEPARATISTES





En aquell moment va proposar tipificar el delicte de celebrar un referèndum il·legal, però ara "li ha regalat a ERC una consulta a Catalunya" mentre des d'aquest partit reconeixen que "els importa un comí la governabilitat d'Espanya", ha destacat, enlletgint també a Sánchez que romangui "impassible" mentre els seus socis sostenen que a Espanya hi ha presos polítics.





En definitiva, Arrimadas considera que Sánchez "ha menyspreat als votants constitucionalistes i ha fet la gara-gara als separatistes".





Davant aquesta situació, ha tornat a demanar que en la bancada socialista sorgeixi "un vot valent" que eviti aquest dimarts la investidura de Sánchez, i ha negat que això es pogués definir com un "tamayazo" o com a "transfuguisme".





Després de recordar altres moments en què diputats del PSOE van incomplir la disciplina de vot, els ha instat a fer-ho una vegada més, en aquesta ocasió "per la igualtat dels espanyols i per a garantir la convivència".