Sánchez surt reescollit per la mínima en una investidura altament polaritzada

El candidat socialista a la investidura del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha sortit reelegit per la mínima en la segona votació per investir president. Sánchez ha obtingut 167 vots a favor enfront de 165 vots en contra i 18 abstencions.









No hi ha hagut absències ni sorpreses d'última hora i el líder del PSOE ha recaptat el suport de 167 diputats: 120 del PSOE, 35 d'Unides Podem i les seves confluències, sis del PNB, tres de Més País-Equo-Compromís i els altres tres que sumen els representants de Terol Existeix, Nova Canàries i Bloc Nacionalista Galego (BNG).





Per contra, el bloc del 'no' s'ha quedat en 165 escons: els 88 del PP, els 52 de Vox, els 10 de Ciutadans, els vuit de Junts per Catalunya, els dos de la CUP, els altres dos d'Unió del Poble Navarrès (UPN), un de Foro Asturias, un altre del Partit Regionalista Càntabre (PRC) i un més Coalició Canària, la diputada de la qual Ana Oramas s'ha mantingut en el rebuig malgrat que la seva formació havia acordat abstenir-se.





En la votació, pública i per crida, amb els diputats posats en peus per a anunciar el seu vot de viva veu, hi ha hagut també 18 abstencions dels 13 diputats d'Esquerra Republicana (ERC) i els cinc d'EH Bildu.





Es tracta del marge més estret del sistema democràtic sorgit de la transició. Fins ara, els resultats més ajustats els van tenir els anteriors presidents socialistes: José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, amb 169 suports enfront de 158 en contra (onze vots), i Felipe González 1989, amb 167 vots enfront de 155 (dotze).









SEGONA VOTACIÓ





La d'aquest dimarts ha estat la segona votació d'aquest Ple d'investidura, perquè el diumenge, vespra de Reis, es va celebrar la primera, en la qual el candidat socialista necessitava majoria absoluta (176 diputats), i Sánchez només va obtenir 166 vots (va faltar una diputada d'En Comú per malaltia) enfront dels 165 en contra.





En la segona volta que preveu la Constitució, que ha de tenir lloc a les 48 hores, ja només fa falta tenir més vots a favor que en contra i és igual la diferència.