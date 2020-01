El PSOE analitza la coalició de govern a Cantàbria després del 'no' del PRC a Sánchez

La Comissió Executiva del PSOE de Cantàbria es reuneix aquest dimecres, 8 de gener, a partir de les 19.00 hores, a la seu regional, per analitzar les conseqüències de el vot en contra del PRC a la investidura de Pedro Sánchez sobre el pacte de Govern que les dues formacions mantenen a la regió.













"El PRC ha traït la seva paraula, la seva signatura i tots els acords que havia assumit", ha afirmat el vicepresident regional i secretari general del PSOE càntabre, Pablo Zuloaga, després que el diputat regionalista José María Mazón s'hagi materialitzat el 'no' del PRC a Sánchez a la votació definitiva de la investidura que, malgrat això, ha sortit endavant.





El líder dels socialistes càntabres no ha precisat si, després del vot del PRC, el PSOE està o no disposat a sortir de Govern de Cantàbria i s'ha limitat a assenyalar que el PSOE és un "partit seriós i responsable" i les decisions que prenguin els seus òrgans de direcció es faran pensant "en el millor per Cantàbria".





Zuloaga ha insistit a acusar el PRC d'haver trencat l'acord. "El document signat pel PRC amb el PSOE pel que els regionalistes es comprometien a donar suport a la investidura de Sánchez a canvi d'una sèrie d'inversions per a Cantàbria "ha estat trencat" i "traït" pel Partit Regionalista.





També ha afirmat que és una "notícia trista" la "irresponsabilitat" materialitzada, al seu parer, pel PRC en votar en contra de Sánchez. "El PRC ha preferit votar avui en contra dels interessos de Cantàbria", ha asseverat el líder dels socialistes càntabres.