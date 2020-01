Núria Espert presenta el 'Romancero gitano' de García Lorca

"Quan vaig estar ahir amb Julieta Serrano i li vaig comentar que anava a actuar de nou al Romea li vaig dir que el primer que faria seria pujar a la segona planta i buscar aquell camerino que compartim quan, sent unes nenes, vam debutar ambdues en teatre precisament en aquest local". Així ho va confessar Núria Espert en la presentació a Barcelona del 'Romancero gitano' de Federico García Lorca, que porta representant per tota Espanya sota la direcció de Lluís Pasqual.





Espert, com Margarida Xirgu -que també va fer els seus primers pinitos dramàtics en el Romea-, i com altres figures coetànies, com la recentment desapareguda Asunción Balaguer, o la mateixa Concha Velasco, és d'aquestes actrius excepcionals que, havent superat els 80 anys - al juny en farà 85- exhibeix una frescor que moltes joves de la seva mateixa professió voldrien per a elles. A l'igual que totes les que hem citat, Núria, que no havia somiat amb ser actriu, sinó ballarina, "diu" la paraula amb una expressió nítida, bella i comprensible, amb el to adequat, exercitant el cada vegada més difícil art de vocalitzar en uns temps en què tots volen parlar sobre un escenari com al carrer i ho fa, alhora amb el mateix domini en castellà -"l'idioma de la meva mare"- que en català.





Com Pasqual, Espert es va confessar enamorada dels versos de García Lorca. "Si Lluís s'aproxima a ells des d'una perspectiva espiritual, jo ho faig des d'un punt de vista humà, ficant-me en la carn i els ossos del que expressen". Va afegir que cada un dels versos del 'Romancero' hagués pogut donar peu a una de teatre completa. Va revelar a més que "tots expressen alguna cosa relacionada amb la meva pròpia vida". Com és natural, en aquest muntatge no està tot el 'Romancero' perquè hauria estat impossible, però sí una selecció dels preferits per l'actriu per alguna raó. I cita un en concret que tenen per a ella un significat especial: el 'Romance de la luna'. Curiosament, el públic que ha vist aquest espectacle i que l'escolta en complet silenci, esclata en aplaudiments entusiastes quan acaba de recitar 'La muerte de Antoñito el Camborio'.





"Els poemes de Lorca ens fan sentir-nos transportats a una altra dimensió i ens conviden a deixar-nos portar per ells" va apuntar Núria Espert, que va confessar amb un somriure: "Teniu aquí una actriu enamorada i contenta".