Tres acusats de deixar en cadira de rodes un home diuen que ell va començar la baralla

Tres joves acusats d'agredir i deixar en cadira de rodes un passatger del metro de Barcelona han declarat aquest dimarts que la víctima va ser qui va iniciar la baralla en insultar-los i agafar del coll un d'ells, el que ha negat la persona que va rebre la pallissa al juny de 2016.













L'acusat Rubén A. ha declarat, només a preguntes del seu advocat, que havien consumit alcohol i drogues, i que la matinada del 26 de juny de 2016 van pujar a la línia 4 de Metro, on un altre acusat li va llançar un encenedor i ell el va agafar, segons ha dit en el judici a la Secció 2 de l'Audiència de Barcelona, on també ha estat present Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) com a responsable civil subsidiari.





La víctima del presumpte delicte de lesions, Antonio G., estava assegut a la banda d'ells i els va recriminar que es llancessin l'encenedor a prop seu, els va "insultar" i va agafar el primer acusat de el coll, el que va iniciar la baralla, segons la seva versió dels fets.





Rubén A. ha reconegut, davant d'una pregunta puntual de tribunal, que va donar "diversos" cops a la víctima, després d'assegurar que aquesta anava acompanyada d'una altra persona però que va marxar perquè no volia baralles, segons ha manifestat aquest acusat.





Sobre l'home a què van agredir, "ell mateix va marxar" en obrir-se les portes del vagó de metro, segons ha dit l'acusat Rubén A.





Els altres dos acusats, Iván G. i Diego L., també s'han limitat a respondre les preguntes dels seus advocats i, malgrat declarar diverses vegades que no recordaven amb precisió el que va passar a causa del consum d'alcohol i drogues, han dit que van actuar per defensar-se.





Antonio G., de 49 anys en l'actualitat, ha comparegut al judici i ha testificat que també va pujar al Metro acompanyat d'un amic després de sortir de festa a la zona de la Ciutadella. El seu acompanyant va baixar del Metro una parada abans que ell, i Antonio G. ha lamentat: "Jo també m'hauria d'haver baixat però vaig cometre l'error de quedar-me".





El grup de joves "esvalotats" va pujar després i es van asseure al voltant d'ell, i dos d'ells es van passar un encenedor en l'aire, pel que ell els va demanar que anessin amb compte, però no els va insultar, segons ha dit.





Van iniciar una discussió, ell es va aixecar i va empènyer a el primer acusat perquè es va interposar en el seu camí, però ha negat haver-se encarat amb ell ni agafar-li de el coll, ja que només volia "sortir d'allà".





En aquest punt va començar la pallissa, segons la versió de la víctima, que ha assegurat que li van donar diversos cops a terra i que no recorda res fins que, després de sortir de l'vagó, es va estirar en una andana pel dolor i van arribar els serveis d'emergències.





12 ANYS DE PRESÓ





La Fiscalia demana per als tres joves acusats 12 anys de presó per un presumpte delicte de lesions i una responsabilitat civil de fins a 871.960,34 euros, i la responsabilitat civil subsidiària de TMB.





La víctima va estar hospitalitzada fins el 4 de novembre de 2016 i pateix una tetraparèsia lleu per la qual necessita cadira de rodes amb motor fora del seu domicili, i caminador per anar per casa, a més d'haver perdut visió pels cops a la cara.





Tampoc ha pogut seguir treballant de cuiner, ha hagut d'adaptar casa seva i seguir un tractament contra la depressió.