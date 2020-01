Sánchez promet aquest dimecres el seu càrrec davant el Rei sense nomenar encara ministres

El recent investit president de Govern, Pedro Sánchez, promet el seu càrrec davant el Rei Felip VI aquest dimecres a les 11.00 hores al Palau de la Zarzuela, ha informat la Casa Reial. La promesa del seu càrrec es realitzarà sense que el nou president hagi nomenat els seus ministres. De fet, Sánchez ha retardat fins a la setmana que ve la reunió del nou Consell de Ministres, que en un principi estava programada per al divendres 10.





El cap de l'Estat ha rebut aquest dimecres en audiència la presidenta de Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, que li ha comunicat la investidura de Sánchez per majoria simple dels membres de la cambra baixa. El líder socialista ha obtingut el suport de 167 diputats, dos més dels que han votat en contra, suficient per obtenir la confiança en la segona votació.





Després, el Rei ha signat el decret de nomenament de Sánchez i, una vegada que es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), aquest podrà acudir a Zarzuela per jurar o prometre el seu càrrec.













DE NOU SENSE CRUCIFIX NI BÍBLIA?





Serà la segona vegada que Sánchez compleix amb aquest tràmit, pel qual ja va passar al juny de 2018, després de la moció de censura que el va portar a la Moncloa. El líder socialista es va convertir llavors en el primer president de Govern de la democràcia que prometia el càrrec sol davant la Constitució, sense crucifix ni Bíblia.





Amb l'arribada de Felip VI a la Direcció de l'Estat, la Casa Reial va canviar el protocol i va permetre que els alts càrrecs prometessin davant el Rei sense símbols religiosos, d'acord amb la llibertat religiosa recollida en la Constitució, però Sánchez va ser el primer president de Govern que prescindia d'ells.





A més del Rei i el president de Govern, en l'acte de jura o promesa participen el titular del Ministeri de Justícia, com a notari major del Regne; els presidents de Congrés i del Senat i els del Consell General de Poder Judicial i el Tribunal Constitucional.





LLEIALTAT A EL REI I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ





Davant la Constitució, Sánchez s'haurà de pronunciar la fórmula de jurar o prometre per la seva "consciència i honor" el compromís de "complir fidelment les obligacions del càrrec de president de Govern, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l' Estat, així com mantenir el secret de les deliberacions del Consell de Ministres".





El tràmit hauran de complir també els membres de Govern una vegada que siguin nomenats, però la composició de l'gabinet no s'anunciarà fins a la setmana que ve.