Aconsegueixen que els ultrasons danyin només les cèl·lules canceroses en corregir les freqüències

Els metges fan servir des de fa temps els ultrasons per destruir tumors sense cirurgia invasiva, però fins ara danyava indiscriminadament tant a el càncer i com a les cèl·lules sanes. Ara, els científics han desenvolupat una teràpia de baixa intensitat que resulta més segura i menys nociva, segons publiquen a la revista especialitzada 'Applied Physics Letters'.





La majoria de les formes de teràpies basades en ultrasons fan servir raigs d'alta intensitat per escalfar i destruir cèl·lules o agents de contrast especials que s'injecten abans de l'ultrasò, que poden destruir les cèl·lules properes. Però la calor pot danyar les cèl·lules sanes i les cèl·lules canceroses, i els agents de contrast només funcionen per a una minoria de tumors.





Investigadors de l'Institut de Tecnologia de Califòrnia (Caltech) i l'Institut de Recerca Beckman de City of Hope han desenvolupat un enfocament d'ultrasò de baixa intensitat que explota les propietats físiques i estructurals úniques de les cèl·lules tumorals per atacar-les i proporcionar una opció més selectiva i segura.









En reduir la intensitat i ajustar acuradament la freqüència per a que coincideixi amb les cèl·lules objectiu, el grup va poder separar diversos tipus de cèl·lules canceroses sense danyar les cèl·lules sanguínies sanes.





Aquesta troballa és un nou pas en el camp emergent anomenat oncotripsia, consistent en la identificació i destrucció de cèl·lules canceroses en funció de les seves propietats físiques.





"Aquest projecte mostra que l'ultrasò es pot utilitzar per atacar les cèl·lules canceroses en funció de les seves propietats mecàniques --assegura David Mittelstein, autor principal de l'article--. Aquesta és una emocionant prova de concepte per a un nou tipus de teràpia contra el càncer que no requereix que el càncer tingui marcadors moleculars únics o que es trobi separat de les cèl·lules sanes a les quals es dirigeix".





Un sòlid laboratori de mecànica de Caltech va desenvolupar per primera vegada la teoria de la oncotripsia, basada en la idea que les cèl·lules són vulnerables a l'ultrasò a freqüències específiques, com la forma en què un cantant d'òpera capacitat pot trencar una copa de vi entonant una nota específica.





L'equip de Caltech va descobrir que, a certes freqüències, l'ultrasò de baixa intensitat causava la descomposició de l'esquelet cel·lular de les cèl·lules canceroses, mentre que les cèl·lules sanes properes romanien il·leses.





"Simplement ajustant la freqüència de l'estimulació, vam veure una diferència dràstica en la resposta del càncer i les cèl·lules sanes --explica Mittelstein--. Queden moltes preguntes per investigar sobre el mecanisme precís, però els nostres troballes són molt encoratjadors".





Els investigadors esperen que el seu treball inspiri a altres a explorar la oncotripsia com un tractament que algun dia podria usar-se juntament amb quimioteràpia, immunoteràpia, radiació i cirurgia. Esperen obtenir una millor comprensió del que passa específicament en una cèl·lula impactada per aquesta forma d'ultrasò.