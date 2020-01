Homenatge a la trajectòria de l'editor Claudio López Lamadrid a Barcelona

L'editor Claudio López Lamadrid, mort fa un any, ha rebut aquest dimarts la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona a títol pòstum en un acte en el qual s'han destacat els ponts teixits amb la literatura llatinoamericana i la seva contribució per consolidar Barcelona com a capital de l'edició en castellà.





A l'acte al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, en el dia que l'editor hagués complert 60 anys, han assistit els seus fills Jimena i Jacobo López Lamadrid; seva parella, Ángeles González Sinde; l'alcaldessa de Comillas, Teresa Noceda; els regidors Joan Subirats, Jaume Collboni, Ferran Mascarell, Gemma Sendra, Marilén Barceló i Josep Bou, i representants del món editorial.





Els fills de l'editor han agraït a la "ciutat de l'ànima" de López de Lamadrid el reconeixement a la seva trajectòria, i han afirmat que, tot i que no era una persona a qui agradaven aquest tipus d'actes, hagués estat orgullós de rebre la distinció.





La seva parella, Ángeles González Sinde, que ha llegit en l'inici de la seva intervenció un poema d'Antonio Machado, ha agraït emocionada la medalla per permetre estar junts de nou: "Un senzill gràcies, en nom seu i en el nostre, de tots el que li hem volgut. Gràcies pel reconeixement a un veí de Barcelona".





Joan Subirats, tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat; Jimena López de Lamadrid,

filla de Claudio López de Lamadrid, i Jacobo López de Lamadrid, fill de Claudio López de Lamadrid





EDITOR DEL SEGLE XXI





L'exministra ha evocat la delicadesa que tancava l'editor i la seva falta de fatiga per descobrir lectures, convertint-se en un pont entre autors i lectors, així com la seva passió per la literatura i per evidenciar que totes les variants de l'espanyol han interessar per igual.





Aquesta voluntat de construir un mapa de veus ha estat un dels aspectes destacats pel seu amic i crític literari Ignacio Echevarría, qui ha ressaltat la gran aposta de López Lamadrid de dotar les diferents seus editorials del seu grup d'identitat pròpia i autonomia en un exercici de descentralització sense perjudicar la seva contribució decisiva a situar Barcelona com a "referent indiscutible" de les lletres hispàniques.





Echevarría ha assenyalat López Lamadrid com el model "més plausible de l'editor de al segle XXI" que s'enfronta sense prejudicis i pragmatisme als reptes d'una nova època, sintonitzant però no lliurant-se a ella.





EDITOR DE CATÀLEG





L'escriptora Elvira Navarro ha emfatitzat el catàleg creat per López de Lamadrid, que va traduir al castellà a nous autors nord-americans i va donar a conèixer a escriptors de la nova narrativa llatinoamericana, sense oblidar Premis Nobel, autors espanyols i la poesia.





"Som legió els que no oblidem el que el vam tenir a prop com a editor, conseller i protector", ha dit Navarro, que ha assenyalat que creia que els editors són prescriptors sent pioner en la seva presència en xarxes socials.





El tinent d'alcalde de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats, ha subratllat que la seva mort sobtada el 11 de gener de 2019 va deixar un buit en el sector editorial barceloní: "La nostra ciutat i cultura no serien el mateix sense persones visionàries i apassionades" com López Lamadrid.





Subirats ha destacat el seu visionari cosmopolitisme, els ponts construïts amb escriptors llatinoamericans, el seu amor i passió per l'obra de Gabriel García Márquez i ser un editor de catàleg que ha deixat una "empremta inesborrable" en els autors que va tractar.





El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona va acordar per unanimitat el 29 de novembre atorgar a Claudio López de Lamadrid la medalla a títol pòstum per reconèixer la seva tasca editorial.





Es va iniciar en el món literari de la mà del seu oncle Antonio López Lamadrid, fundador de Tusquets, va treballar amb Christian Bougois a París i en el seu retorn va tornar a treballar a Tusquets abans de participar en la fundació de Galàxia-Gutenberg i entrar en Literatura Mondadori.