'Salvados per Francisco': l'actuació del papa Francesc contra la dictadura militar argentina

No ha estat fàcil la història de la República Argentina al llarg de segle XX. El país andí va haver de suportar durant el passat segle fins a sis dictadures militars, l'última de les quals, després de la destitució de la presidenta María Deixant Martínez de Perón i durant la seva gestió entre 1976 i 1983, va desenvolupar una política repressiva tan cruel que s'estima va arribar a causar més de 30.000 víctimes.





El que anys després havia de ser elegit bisbe de Roma i Summe Pontífex de l'Església Catòlica era llavors un jesuïta que tres anys abans del cop d'Estat havia estat elegit provincial de la Companyia de Jesús a Argentina, càrrec des del qual va haver d'afrontar la seva postura personal i la del seu ordre davant la implantació del règim militar. Duzdevich, autor del llibre '¡Salvados per Francisco¡' (B, Penguin Random House) recorda que "sobre la postura de l'episcopat catòlic en to a 1976 poden assenyalar tres línies internes. En primer lloc, els tradicionalistes, els qui consideraven a la Forces armades "custodis naturals dels valors immutables de la catolicitat" i, en conseqüència, van manifestar públicament la seva adhesió a govern militar...





En segon lloc, els conservadors, corrent majoritari de la jerarquia eclesiàstica , la preocupació central va consistir en "garantir la cohesió de l'Església i la del propi cos episcopal a partir, fonamentalment, d'un ferri disciplinament dels corrents -tant clericals, com laics- més radicalitzades del camp catòlic"... el tercer sector estava compost per aquells bisbes que s'havien adherit al procés de renovació promogut pel Concili Vaticà II".









No va ser fàcil el posicionament d'un home com Bergoglio de tarannà obert i tolerant, que havia estat acusat de peronista, davant la situació de país i el compromís de molts cristians, en fins i tot d'alguns membres de la seva mateixa ordre, amb els moviments d'oposició a la dictadura. Calia intentar sortejar la situació amb una acció discreta que sens dubte hauria de ser molt més eficaç que una altra de caràcter testimonial, tot el heroica que es vulgui, però inútil. Aquesta va ser l'opció escollida pel superior dels jesuïtes que va aprofitar el seu càrrec de rector del Colegio Máximo i de la Facultat de Filosofia i Teologia de la Universitat de San Miguel per amagar a perseguits i burlar l'acció de les forces militars i parapolicials.





Però com diu Duzdevich -per cert, antic 'montonero'- "el temps va passar. Va acabar la dictadura i el país va tornar a viure en democràcia. La societat va exigir memòria, veritat i justícia. Es va començar a indagar el passat de molta gent. I un bon dia, Jorge Bergoglio va començar a ser qüestionat i fins va haver de passar per una estrada judicial en qualitat de testimoni ". L'actuació del després arquebisbe de Buenos Aires i més tard Papa, va ser posada en dubte i llavors van haver de ser molts dels beneficiats per ella els que no van dubtar a deposar el seu testimoni per explicar la seva pròpia experiència i demostrar com van poder esquivar la persecució , i en molts casos salvar la vida, gràcies a l'ajuda que van trobar en el jesuïta.





"Bergoglio va acceptar exercir un paper que combinava ambigüitat amb simulació per moure dins d'un àmbit de molta desconfiança i hostilitat". Amb un excel·lent resultat, per cert, d'acord amb el que demostra aquest llibre que constitueix una defensa fèrria d'una conducta que no dubta a considerar la més encertada.