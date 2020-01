La Policia Nacional investiga la difusió del vídeo íntim de l'entrenador del Màlaga

La subdelegada del Govern espanyol a Màlaga, María Gámez, ha confirmat que la Policia Nacional ha obert una investigació per la difusió d'un vídeo de caràcter íntim protagonitzat per l'entrenador del Màlaga, Víctor Sánchez del Amo, que ha denunciat els fets i ha assegurat que està sent objecte d'un delicte contra la seva intimitat "amb assetjament i extorsió".





"Ens consta que aquesta denúncia s'està investigant, per tant, ara mateix el que tenim és una persona presumptament víctima d'un delicte", ha incidit la subdelegada del Govern espanyol en ser preguntada sobre la qüestió pels periodistes.









Aquest dimarts, va circular a través de les xarxes socials un vídeo de l'entrenador en el qual ensenya a la càmera els seus genitals, una publicació que no compta amb el consentiment del tècnic i que, per tant, suposa un delicte contra la seva intimitat.





En conèixer els fets, el Màlaga va decidir suspendre de les seves funcions "de manera immediata" l'entrenador del primer equip, fins que s'"esclareixin" les circumstàncies de la publicació i difusió del vídeo, segons va anunciar el club hores després en un comunicat.