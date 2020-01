El Liceu Italià de Barcelona suspèn algunes classes per falta de permisos

El Liceu Italià de Barcelona ha suspès temporalment les classes per "l'absència de llicència d'ús i de pla d'activitat" de l'immoble que l'alberga, al carrer Méndez Vigo, ha informat la institució en un comunicat penjat al seu web.





El tancament temporal afecta els quatre cursos de centre, que imparteix tercer i quart d'ESO i Batxillerat a uns 160 alumnes, mentre que no afecta la Primària i part d'ESO, que es desenvolupa en un altre edifici de Sarrià.





En el seu comunicat, el Liceu Italià ha assegurat que la cònsol italiana a Barcelona, Gaia Lucilla Danese, va conèixer recentment l'absència d'aquests permisos, "autoritzacions obligatòries per llei, que garanteixen l'existència dels requisits de seguretat necessaris per a la gestió d'activitats escolars".





Per això, les classes en la institució s'han suspès "fins a nou avís", i el consolat ja s'ha activat per buscar solucions per reprendre l'activitat escolar en el temps més breu possible.





Fonts del Consorci d'Educació de Barcelona han assegurat que es tracta d'un centre privat sobre el qual no té competència, però han remarcat que no els consta que cap inspecció hagi contemplat anomalies en el centre.