Un de cada cinc menors ha patit abús sexual a Espanya

Un de cada cinc menors ha patit abús sexual infantil a Espanya i, en la meitat dels casos, l'abusador és una familiar, mentre que en el 30% es tracta d'una persona del seu entorn proper.









Són dades de centre ITA Salut Mental i de la Fundació Vicki Bernadet, que han posat en marxa un nou servei d'atenció a les víctimes.





El 90 per cent d'aquests delictes els cometen homes. Els experts asseguren que els nens i nenes que pateixen abusos sexuals sovint triguen temps a explicar-ho i fins i tot alguns no ho fan mai.





Ita i la Fundació Vicki Bernadet han iniciat un nou projecte enfocat a persones afectades directament o indirectament. Es tracta d'un Servei d'Atenció a Víctimes d'Abús Sexual Infantil , format per vuit professionals, entre psicòlegs i treballadors socials, que té com a objectiu donar una major atenció individualitzada, així com proporcionar mediació familiar i assessorament jurídic.





MÉS DE 3.000 DENÚNCIES EN UN ANY





El 60 per cent de les víctimes menors mai rep ajuda i el 90 per cent no confessa fins a l'edat adulta.





A Espanya, en l'últim any s'han registrat més de 3.000 denúncies per violència sexual o agressions contra menors de 17 anys.





FALTA D'AUTOESTIMA





Les dues entitats coincideixen a assenyalar que l'abús sexual és un important factor de risc per desenvolupar un trastorn mental, i és possible que la persona ho acusi més en l'edat adulta si no s'ha tractat amb anterioritat.





La psicòloga d'Ita Mónica Muñoz assegura que "l'experiència d'abús sexual normalment genera en la víctima sentiments confusos" que afecten de forma negativa la percepció que un té de si mateix i l'autoestima.





"Símptomes alimentaris, abús d'alcohol i drogues, autolesions, insomni, rituals obsessius per la neteja ... formen part d'una llarga llista de conseqüències que l'abús pot tenir en la salut mental de la víctima", assegura Muñoz.