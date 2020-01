Per a l'Antic Teatre "el risc no és l'excepció"

Els carrers de Barcelona estan plens de sorpreses i darrere façanes a vegades anodines s'amaguen llocs suggestius. Entro al número 12 del carrer de Verdaguer i Callís i em trobo a la planta baixa amb una terrassa als peus de la qual s'estén un jardí amagat en el qual s'alça un arbre gegantí amb arrels que emergeixen poderoses de la mateixa terra. En el seu voltant funciona des de fa 17 anys l'Antic Teatre, una de les nombroses sales teatrals de l''off Barcelona' que té com a principi d'actuació considerar que "el risc no és una excepció" i en això basa la seva programació.









Ens han convocat per informar de les línies generals dels espectacles previstos fins a l'estiu, però abans d'entrar a la sala i donar pas a l'acte pròpiament dit romanem en aquesta mateixa terrassa amb una representació veïnal per assistir a la presentació del mural 'El forat de la vergonya 1999-2016 ', que ha creat el cartellista Peyo i que està basat en una fotografia de 360º feta des del balcó d'una casa particular de barri. Amb aquesta obra es tracta d'expressar el rebuig dels veïns per la creixent especulació a la qual està sotmesa aquesta zona de la ciutat i la persistent amenaça de desnonaments que pateixen persones que han passat tota la vida en el mateix habitatge. Tot va començar quan va córrer la notícia que s'anava a utilitzar cert espai per a la construcció d'un aparcament i es va despertar l'espontani rebuig del veïnat que va tractar de fer arribar a l'Ajuntament la seva opinió. "Demanem -es va dir en el transcurs de l'acte- que no se'ns criminalitzi el barri i que se'ns deixi viure en pau, com sempre hem fet ". Un crit d'auxili que queda ara immortalitzat en aquesta obra de Peyo.





Després, a la sala teatral, Verónica, responsable de el local, va explicar les línies generals de la programació que posen particular èmfasi en la poesia escènica, inclouen performances i dansa i incorporen el teatre documental. Es presentaran quinze espectacles diferents, a més de tres cicles regulars ( 'Els dimarts amb Roger Peláez', el cabaret 'El desplume' els últims dimecres de mes, la videocreació 'Flux Club' i sessions de teatre infantil amb 'Els petits llobatons'. A això cal sumar la celebració tercer Parlament ciutadà de Cultura de Barcelona el 24 de gener.





De moment, els dos primers títols són 'Suicide notes', de Marc Caellas i David G. Torres, un "concert audiovisual i una celebració de la vida" que es "proposa reflexionar sobre el suïcidi i el tabú que representa" (del 9 al 12 de gener); i 'Gentry', de Mos Maiorum, un toc d'atenció sobre "la gentrificació, és a dir, aquell procés en virtut de el qual els habitants d'un barri acaben sent expulsats a causa de la revaloració de la zona, explicada a partir d'un conjunt de testimonis reproduïts en escena amb la màxima fidelitat "(del 16 al 26 de gener).