Trump adverteix l'Iran que Estats Units està "preparat per a qualsevol cosa"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que el bombardeig iranià contra dues bases a l'Iraq només ha causat "danys mínims" a les instal·lacions i ha considerat que l'Iran està "en retrocés", si bé les forces nord-americanes estan "preparades per qualsevol cosa" en funció de les potencials amenaces.









"Mentre sigui president dels Estats Units, l'Iran mai no podrà tenir una arma nuclear", ha proclamat Trump en començar un discurs a la nació en què ha reaccionat als atacs llançats per l'Iran en resposta a l'operació que la setmana passada es va cobrar la vida del general Qasem Soleimani, cap de la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària.





En una primera reacció a Twitter, el mandatari nord-americà ja va avançar que "tot està bé" després del bombardeig, que no ha deixat "cap víctima"."Tots els nostres militars estan fora de perill", ha declarat en el seu discurs, on ha destacat el bon funcionament dels sistemes d'alerta primerenca.





Les forces nord-americanes estan "preparades per a qualsevol cosa", segons Trump, que tot i això ha apuntat que "sembla que l'Iran està en retrocés". Aquest supòsit replegament, ha afegit, és "una cosa bona per a totes les parts al·ludides i una cosa molt bona per al món".





L'inquilí de la Casa Blanca ha restat d'aquesta forma importància a les reiterades amenaces de les principals autoritats iranianes, que no descarten més accions bèl·liques amb l'objectiu últim que els Estats Units abandoni Orient Pròxim. El líder suprem de la República Islàmica, l'aiatol·là Ali Khamenei, ja va advertir després de l'operació contra Soleimani que hi hauria una "dura venjança".





Trump ha defensat de nou aquest operatiu, en el qual es va acabar amb la vida d'algú que "hauria d'haver estat eliminat fa molt temps". El mandatari dels Estats Units ha descrit el general iranià com "el principal terrorista del món", responsabilitzant de les activitats de milícies com la libanesa Hezbol·là i acusant-lo d'"encoratjar sagnants guerres civils" a la zona.





Així mateix, l'ha vinculat amb atacs que han causat la mort o ferides a "milers" de militars d'Estats Units, així com del "violent assalt" perpetrat el 31 de desembre a l'Ambaixada nord-americana a Bagdad.