França aprova lliurar Josu Ternera a Espanya

El Tribunal d'Apel·lació de París s'ha pronunciat aquest dimecres a favor del lliurament a Espanya de l'excap d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, àlies Josu Ternera, per l'atemptat comès contra la casa quarter de Saragossa de 1987 que va provocar 11 morts i més de 80 ferits, segons ha informat la pròpia Cort.













De tota manera, aquesta decisió no implica que es posi en marxa el procés d'extradició, ja que la defensa pot recórrer davant el Tribunal Suprem francès. A més, Josu Ternera té causes pendents al país gal.





L'exdirigent de la banda terrorista, de 70 anys, va ser detingut el passat 16 de maig a Sallanches, als Alps francesos, després de romandre gairebé 17 anys en la clandestinitat. Des de llavors ha estat empresonat a París, a l'espera que els tribunals resolguin sobre la seva situació.





El passat 19 de juny, el Tribunal d'Apel·lació de París va decidir posar en llibertat provisional a Urrutikoetxea per motius de salut, encara que amb mesures cautelars i control judicial. Unes hores després, quan l'excap d'ETA abandonava la presó de La Santé, va ser retingut en assegurar-se que l'Audiència Nacional el reclama per diverses causes pendents.





Les reclamacions des d'Espanya responen a la pretensió que 'Josu Ternera' respongui, com a dirigent de la banda, per l'atemptat comès contra la casa quarter de Saragossa; l'assassinat de l'directiu de Michelin Luis María Hergueta el 1980; el finançament d'ETA a través de 'herriko tabernes'; i delictes de lesa humanitat pels crims comesos per l'organització terrorista des de 2004.





L'històric dirigent d'ETA també té causes pendents a França, ja que va recórrer dues sentències en què se'ls va condemnar a set i vuit anys de presó, i que van ser dictades en rebel·lia, quan 'Josu Ternera' es trobava fugat. Un cop detingut, ambdues resolucions judicials van ser recorregudes per la defensa del pres, de manera que els processos hauran de repetir-se.