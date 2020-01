Descobreixen una malaltia que provoca febre persistent i inflamació en els ganglis

Investigadors de l'Institut Nacional d'Investigació del Genoma Humà (NHGRI), i d'altres organitzacions dels Estats Units, han descobert per sorpresa una nova malaltia que provoca febre persistent i inflamació en els ganglis i que han anomenat síndrome CRIA.









Els símptomes inclouen febre, ganglis limfàtics inflamats, dolor abdominal intens, problemes gastrointestinals, mals de cap i, en alguns casos, melsa i fetge anormalment engrandits. El trastorn té característiques típiques d'una malaltia autoinflamatòria, on el sistema immunitari sembla activar-se sense cap desencadenant aparent.





Encara que l'afecció no és potencialment mortal, els pacients tenen febre persistent i inflamació dels ganglis limfàtics des de la infància fins a la vellesa, així com altres símptomes que poden provocar dolor i incapacitat de per vida.





Quan es van enfrontar als símptomes dels pacients, els investigadors van buscar infeccions i càncer com la causa i, després de descartar-los, van buscar respostes en el genoma. Per a això, van seqüenciar regions genètiques en tot l'ADN i van descobrir que només un gen, l'anomenat RIPK1, era diferent en tots els pacients.





Amb això, els investigadors van identificar que una sola lletra d'ADN en un lloc específic canviava incorrectament, la qual cosa podia alterar l'aminoàcid agregat a la proteïna codificada. Sorprenentment, cadascuna de les tres famílies afectades tenia la seva pròpia mutació que afectava la mateixa lletra d'ADN al gen RIPK1. A més, cada persona afectada tenia un mutant i una còpia normal del gen, mentre que els familiars no afectats tenien dues còpies normals del gen.





De la mateixa manera, els científics van observar 554 persones amb febre esporàdica inexplicada, glàndules inflamades i altres símptomes o malalties i, posteriorment, a més d'un quart de milió de persones de bases de dades de seqüències públiques per tal de trobar, sense èxit, les mateixes mutacions RIPK1.





"Va ser com si un llamp hagués colpejat tres vegades en el mateix lloc. Aquest descobriment subratlla el gran poder de combinar l'observació clínica astuta, la seqüenciació d'ADN d'avantguarda i l'intercanvi de dades de seqüència en grans bases de dades d'accés públic. Vivim en un moment molt especial", han dit els investigadors.





El gen RIPK1 codifica la proteïna RIPK1, la qual participa en la resposta de el cos de la inflamació i la mort cel·lular programada. Per assegurar que l'acció RIPK1 no iniciï la inflamació i la mort cel·lular en totes les cèl·lules, una altra proteïna 'curta' la RIPK1 en una ubicació específica en la seqüència de la proteïna.





En aquest sentit, l'equip d'investigació va observar que totes les mutacions en pacients amb CRIA ocorren en el lloc on RIPK1 generalment es talla, el que deriva en una proteïna RIPK1 aparentment indestructible i no tallable. Segons el parer dels experts, això suggereix que tallar RIPK1 és crucial per controlar la mort cel·lular i la inflamació.





Tot i que els investigadors van establir la connexió entre la síndrome CRIA i les mutacions RIPK1, encara necessitaven comprendre els mecanismes moleculars involucrats en la malaltia. Per fer això, van fer models especialitzats de ratolins amb mutacions RIPK1 similars a com es veu la malaltia en els pacients.





Així, van descobrir que els embrions de ratolí amb dues còpies mutants de RIPK1 (i cap còpia normal) van morir en l'úter a causa de senyals excessives de mort cel·lular, el que va confirmar encara més la importància de tallar RIPK1 per limitar la seva funció en les cèl·lules normals .





Ara bé, els ratolins que portaven una còpia mutant de RIPK1 i una còpia normal, com és el cas dels pacients amb CRIA, eren majoritàriament normals però tenien respostes elevades a una varietat d'estímuls inflamatoris que, tal com han explicat els experts, poden suggerir un possible mecanisme de com la malaltia es desenvolupa a les persones.





UN MEDICAMENT BIOLÒGIC, EL TRACTAMENT MÉS EFECTIU





Un cop realitzats aquests estudis, els científics van estudiar tractaments per abordar aquesta síndrome, observant que, si bé els fàrmacs que s'usen habitualment per tractar malalties autoinflamatòries i cròniques com l'artritis reumatoide, com etanercept i la anakinra, no eren efectius, sí ho era un medicament biològic.





Es tracta de tocilizumab, un fàrmac que suprimeix el sistema immunitari, redueix la gravetat de la malaltia, així com la freqüència dels símptomes de la síndrome de CRIA i, en alguns casos, provoquen un canvi en la qualitat de vida dels pacients.





"L'experiència més emocionant va ser escoltar la mare d'un nen amb CRIA dir que el seu fill estava completament diferent i més saludable després del tractament amb tocilizumab. Mitjançant el diagnòstic genètic, vam poder contribuir al tractament d'uns pocs pacients", han assegurat els experts.





Sorpresos per aquest resultat fortuït, els investigadors ara estan tractant de comprendre el mecanisme molecular detallat que permet que tocilizumab tracti el CRIA. Els inhibidors específics de RIPK1, que estan en desenvolupament, també poden ser prometedors tant en CRIA com en altres afeccions inflamatòries aparentment intractables.