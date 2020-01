Sánchez i Torra parlaran per telèfon dijous

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, mantindran una conversa telefònica durant aquest dijous, dia 9, segons han informat fonts de Moncloa.





La trucada entre els presidents de l'Executiu central i català continua pendent d'aquesta manera fins dijous després que aquest dimarts i dimecres s'hagin produït els primers contactes entre els gabinets de tots dos perquè tots dos líders puguin celebrar una trobada.





La consellera de Presidència i portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha explicat que dimarts i aquest dimecres els gabinets de Sánchez i Torra s'han posat en contacte perquè els dos líders puguin celebrar una trobada "com més aviat possible".









"La voluntat és que les negociacions entre els dos governs puguin començar tan aviat ho acordin Torra i Sánchez en aquesta trobada que tenen prevista", ha dit en roda de premsa després del Consell Executiu, en què en ésser preguntada per si de respectar els temps pactats entre ERC i el PSOE -celebrar una primera reunió en els 15 dies després de la investidura-, ha respost que hauran de decidir-ho els presidents.





Per Budó, els 15 dies pactats entre republicans i socialistes com a termini perquè se celebri la primera reunió de la Mesa no són "exactes" i ha recordat que encara no s'ha constituït el Govern de Sánchez.





"I no només perquè no hi ha Govern. Prèviament s'ha de poder celebrar aquesta trobada entre els dos presidents, que és el que es va acordar de president a president en la conversa que es va mantenir" a la ronda de contactes que Sánchez va mantenir amb presidents autonòmics durant el període nadalenc en el qual li va traslladar que es reuniria amb ell una vegada fos investit.





A més, ha recordat que Torra va anunciar una trobada entre partits i entitats independentistes -JxCat, ERC, CUP, Òmnium i l'ANC entre d'altres- per acordar "els continguts, les condicions i les garanties" de la negociació, i ha explicat que ja ha començat a posar-se en contacte amb ells.