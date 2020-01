Cs denuncia l'alcalde d'Alcarràs per arriar la bandera espanyola

L'agrupació local de Cs a Alcarràs (Lleida) ha presentat aquest dimecres una denúncia al jutjat de Lleida contra l'alcalde de la localitat, Manel Ezquerra, de Sempre Alcarràs, "per incomplir la llei de banderes" i permetre que el govern municipal arriés la bandera espanyola i la substituís per una estelada.





Cs ha formalitzat la denúncia contra Ezquerra basant-se en la Llei 39/81 del 28 d'octubre i en la sentència núm 431/18 del 3 d'octubre de 2018, que obligava a la corporació municipal a restaurar la bandera espanyola, i ha demanat que s'investiguin els fets, ha informat la formació en un comunicat.





La denunciada interposada per la formació taronja detalla que el 6 de setembre de 2019 Cs presentar una instància a l'alcalde demanant que la bandera espanyola fos col·locada de nou a la façana de l'ajuntament, i aquesta petició no va ser atesa per Ezquerra quan ja hi ha una sentència judicial que obliga a reposar la bandera d'Espanya.