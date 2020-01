Pilar de Borbó serà incinerada en la intimitat i les seves restes reposaran al costat de les del seu espòs

La infanta Pilar de Borbó, germana del Rei Joan Carles, serà incinerada aquest dijous en la més estricta intimitat familiar i les seves restes mortals reposaran al costat de les del seu espòs, Luis Gómez-Acebo, al cementiri de Sant Isidre, segons han confirmat fonts pròximes a la família.









Les restes del marit de Pilar de Borbó, Luis Gómez-Acebo, reposen des de la seva defunció el 1991 al panteó familiar situat al citat cementiri madrileny de barri de Carabanchel, on també descansaran a partir de dijous els de la duquessa de Badajoz.





Les exèquies per Pilar de Borbó se celebraran a l'estricta intimitat familiar per exprés desig de la família, segons ha informat en un comunicat la família Gómez-Acebo de Borbó, que ha indicat que pròximament anunciarà la data en què se celebrarà un funeral "per l'etern descans de la seva ànima" al Reial Monestir de San Lorenzo del Escorial.





La germana de el Rei Joan Carles ha mort aquest dimecres "havent rebut els Sants Sagraments de l'Església Catòlica", segons ha indicat la família en el comunicat, en què anuncia amb "tristesa" la mort de la duquessa de Badajoz.





Pilar de Borbó patia un càncer de colon des de feia un any i estava ingressa des del passat 5 de gener al centre mèdic Ruber Internacional. En el moment de la seva mort, estaven al costat d'ella els seus fills.





La capella ardent de la Infanta Pilar de Borbó s'ha instal·lat al seu domicili i a la mateixa ja han acudit els Reis Felip i Letizia, entre altres personalitats.





A l'hospital, on les banderes onegen a mig pal, han arribat ja diversos centres de flors. Pilar de Borbó ha estat acompanyada pels seus fills i la seva germana. En les últimes hores també l'havien visitat la Reina Sofia i el Rei Joan Carles.