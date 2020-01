El PSOE continua en el Govern de Cantàbria tot i no donar suport a Sánchez

La Comissió Executiva del PSOE de Cantàbria ha decidit aquesta tarda continuar en el Govern regional, en coalició amb el PRC de Miguel Ángel Revilla, tot i que el partit va dir 'no' a la investidura de Pedro Sánchez. Els socialistes argumenten que ho fan per "responsabilitat" amb els càntabres i per no "deixar oberta la possibilitat que el PP i les dretes puguin arribar" a l'Executiu.









"Els ciutadans i ciutadanes poden estar tranquils, nosaltres complim els nostres compromisos", ha emfatitzat la secretària d'Organització de el partit, Noelia Cobo, que ha estat l'encarregada de comunicar aquesta decisió als mitjans de comunicació a la seu del PSOE a Bonifaz.





La decisió adoptada per la Comissió Executiva del PSOE, que ha continuat reunida mentre Cobo compareixia davant la premsa, busca "seguir contribuint a l'estabilitat de la regió", cosa que, segons ha assenyalat Cobo, els han demanat als socialistes durant aquests dies "des de sectors socials, econòmics i empresarials".





"Molts han reclamat en les últimes hores estabilitat i progrés per a Cantàbria, cosa que avui només ho garanteix el PSOE com bé sap el nostre soci de Govern", ha deixat anar la número dos dels socialistes, que ha reivindicat que "la societat càntabra entén que la nostra permanència al Govern reforça la interlocució amb el Govern d'Espanya".





D'aquesta manera, els socialistes han defensat continuar a l'Executiu regional "per responsabilitat" tot i que ahir es materialitzés el 'no' del PRC a la investidura de el socialista Pedro Sánchez com a president de Govern, cosa que ha suposat "sorpresa i desil·lusió "en la formació liderada per Pablo Zuloaga, vicepresident de l'Executiu bipartit.





Encara que després de l'anunci del PRC del seu vot en contra a la investidura el PSOE donava per trencat el pacte de govern, la Comissió Executiva del partit ha considerat que la coalició de govern "és bona per a Cantàbria" i, per això, els socialistes es queden a l'Executiu per "seguir treballant pel benestar dels càntabres i les càntabres".





I ho fan també, segons ha dit Cobo, perquè "no deixarem oberta la possibilitat que el PP i les dretes puguin arribar a el Govern de Cantàbria", ja que el president de PP, Pablo Casado, va anunciar els seus suport al PRC si el PSOE trencava el pacte de Govern i "és una cosa que fins ara ningú ha desmentit".