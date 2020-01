El Reial Madrid es classifica per a la Supercopa d'Espanya després de vèncer el València

El Reial Madrid jugarà la final de la Supercopa d'Espanya després imposar-se al València (1-3) en la primera final de l'edició de 2020, que presenta nou format i es disputa a Yeda (Aràbia Saudita), gràcies als gols de Kroos , Modric i Isco, grans protagonistes de el partit celebrat a l'estadi Rei Abdullah.





L'equip de Zidane té un principi d'any impecable: dues victòries, sis gols a favor i només un en contra. L'última d'elles suposa el bitllet per a la final de la Supercopa. Atlètic o Barça ja esperen en la baralla definitiva pel títol que sempre havia estat l'aperitiu de la temporada.





Ara, producte de la nova gestió a la Federació, la Supercopa no es juga a Espanya. El 2018 va ser el Marroc i aquest any, Aràbia Saudita. El Reial Madrid, que disputa la cita sense ser campió de cap competició nacional l'any anterior, ja és a la final gràcies a una autèntica exhibició que va minimitzar a un València irreconeixible.





El replegament defensiu, les transicions en atac i per descomptat el talent de centre de camp, la clau de la trobada. Davant l'absència de Benzema, Zidane va apostar per acumular jugadors a la sala de màquines: cinc en concret per apoderar-se de la pilota i impedir la sortida ràpida del seu rival. Ni Parejo ni Coquelin recordaran el partit d'aquest dimecres per al vigent campió coper.





El primer a avisar va ser el Reial Madrid amb un cop de cap de l'inspirat Varane. Jaume Doménech va evitar el 0-1 que va arribar minuts després en una acció de murri en botes de Kroos. L'alemany va agafar desprevingut el porter 'che' i va llançar a porteria aconseguint un gol olímpic. El porter valencià només va poder introduir-se el cuir a la seva porteria.





El gol va desnivellar un partit que no va destacar pel ritme, ni tan sols per la substància de la mateixa. Aquesta 'nova' competició davant 40.000 espectadors, menys de dos terços de la capacitat de l'estadi, es va animar amb els gols. Gameiro ho va intentar entre mitges amb un xut alt, però va ser Isco qui va cordar la victòria a cinc minuts de la mitja part.





El malagueny va aprofitar un rebuig a tir de Modric -després d'una jugada supèrbia entre Carvajal i Valverde- per batre Jaume amb un xut amb l'empenya a el pal més allunyat. El 0-2 va matar un València sense arguments, sense ocasions i completament desaparegut sobre la gespa del Rei Abdullah. Isco ja torna a ser Isco. I tot això amb Luis Enrique a la grada prenent nota.





Un altre dels protagonistes de la trobada va ser el serbi Luka Jovic, que va gaudir d'una gran oportunitat per reivindicar-se. No obstant això, el balcànic amb prou feines va poder aportar en un paper complicat, dominat per l'abús de pilota dels migcampistes i per la dificultat per trobar el camí de la rematada. A sobre, va perdonar el tercer en un rebuig somiat per a qualsevol davanter.





A la segona meitat també es va moure amb frescor, però no va poder ampliar l'avantatge. A deu minuts per al final va ser substituït per un Mariano que va demostrar molta fam, tot el que té contingut per la falta d'oportunitats. Abans, Modric va sentenciar el partit amb una acció deliciosa. Un control a l'àrea i un cop amb l'exterior que va acabar besant les xarxes. El gol va ser una veritable obra d'art que va deixar sense història la primera semifinal.





Isco va seguir agradant i Valverde va fregar el pal per acariciar el quart. El València, per la seva banda, va acabar maquillant un xoc per oblidar amb un penal de Ramos, una mà que va decidir el VAR i que Parejo es va encarregar de transformar des dels onze metres. Un gol anecdòtic que no canvia la imatge d'un Reial Madrid excel·lent tot i les baixes.