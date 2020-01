El nou Govern central es debat entre la derogació total o parcial de les reformes laborals

Què fer amb la reforma laboral? Aquest és el primer repte que van a afrontar PSOE i Podem quan el nou Govern comenci a caminar. Encara que en un principi s'havia avançat que els dos socis volien derogar aspectes parcials de la reforma laboral impulsada pel PP en 2012, els sindicats estan pressionant els partits perquè també anul·lin els efectes de la reforma anterior de Zapatero.









El 2010, el Govern de PSOE va modificar alguns aspectes legals per intentar pal·liar els efectes de la crisi, que llavors ja havia deslligat tota la seva virulència. Aquesta reforma va facilitar l'acomiadament objectiu i els acomiadaments procedents a les empreses que demostressin pèrdues econòmiques actuals o previstes, i va permetre que els contractes temporals puguin allargar-se.





Aquest canvi és el que ara posen en qüestió els sindicats. Segons fonts consultades per 'Vozpópuli', els agents socials no es conformaran amb la derogació parcial dels aspectes que PSOE i Podem consideren lesius de la reforma del PP, sinó la "tornada a la legislació de 2009 i a partir d'aquí negociar, dialogar".





Dependrà de Yolanda Díaz, futura ministra de Treball, que la reforma sigui més o menys profunda. El PSOE fins ara mai havia esmentat la reforma de Zapatero com una cosa que hauria de ser corregit, però Podem sí que podria sentir-se a gust amb un creu i ratlla de la normativa laboral. De la transacció entre els dos socis dependrà que sobrevisqui una legislació que ha permès a moltes empreses mantenir-se durant els anys més durs de la crisi.





NOU ESTATUT DELS TREBALLADORS I SIMPLIFICACIÓ DE CONTRACTES





Així mateix, com ja va anunciar el propi Govern, un altre dels reptes de Díaz serà l'elaboració d'un nou Estatut dels Treballadors del segle XXI, previ diàleg amb agents socials. Aquests han advertit que per a negociar aquest nou Estatut primer ha de derogar-se la reforma laboral.





En matèria de contractació, PSOE i Unides Podem han pactat limitar la capacitat de modificació unilateral de les condicions del contracte per part de l'empresa i revisar el mecanisme d'inaplicació dels convenis col·lectius, vinculant el despengi salarial a causes econòmiques greus.





El document de Govern de totes dues formacions recull també l'objectiu de simplificar i reordenar el menú de contractes de treball, reforçant el principi de causalitat en la contractació temporal i les sancions aplicables al seu ús fraudulent, de manera que la contractació indefinida sigui la forma ordinària d'accés a l'ocupació; i revisar la normativa sobre treball a temps parcial per a prevenir el seu ús fraudulent.





Igualment, exploraran les opcions possibles per a reduir la dualitat, afavorint l'ús del contracte fix discontinu per a activitats cícliques i estacionals, i es revisaran les causes de l'acomiadament. També es revisaran els contractes formatius i s'aprovarà i desenvoluparà l'Estatut del Becari, limitant l'encadenament de períodes de pràctiques i establint un percentatge màxim de becaris en empreses.





Aquestes mesures s'escometran el paral·lel a un impuls de la lluita contra el frau laboral i a la millora de l'efectivitat i l'eficiència de les polítiques actives d'ocupació i la simplificació del sistema de protecció per desocupació.