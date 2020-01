Troben centenars de nous virus que poden ser transmesos per insectes

Un grup de científics de el Centre Alemany d'Investigació d'Infeccions (Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, DZIF) anuncia el descobriment de centenars de nous virus que poden ser transmesos als humans a través dels insectes.





Els científics han centrat la seva investigació, portada a terme en col·laboració amb la clínica universitària de La Charité, Berlín, en la detecció de nous virus animals per identificar noves malalties virals que puguin causar epidèmies.





En l'estudi, publicat a la revista científica "PLOS Pathogens", els investigadors van analitzar un total de 1.243 insectes, a través dels quals van descobrir virus que podien cobrir al menys 20 aliments.





Els estudis anteriors es van centrar principalment en l'estudi dels insectes que s'alimenten de la sang, com els mosquits (transmissors d'infeccions com el Zika, el paludisme o el dengue), mentre que aquesta vegada es van incloure insectes de tots els grups.









El director del DZIF, Christian Drosten, assenyala en un comunicat de premsa que "tots els nous virus trobats podrien ser la causa d'una malaltia prèviament desconeguda, tant en humans com en animals".





Per facilitar el diagnòstic d'infeccions virals inusuals, Drosten i el seu equip treballen en una base de dades que ajudarà a detectar virus rars als que ja s'han afegit nous descobriments.





Els científics realitzen aquest treball registrant com es comporta el cos quan és infectat per un virus específic, relacionant no només els símptomes, sinó també com es comporta dins d'un organisme, per exemple facilitant el diagnòstic d'un nou virus semblant a un altre descobert.





"Si el pacient té un virus, el trobarem, sempre que estigui a la nostra base de dades o tingui alguna semblança amb un virus que hàgim registrat", explica Drosten.