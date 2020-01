Luis Gallego (Iberia) assumeix la direcció general d'IAG

L'actual conseller delegat d'Ibèria, l'espanyol Luis Gallego, substituirà a Willie Walsh com a conseller delegat de IAG, segons ha anunciat aquest dijous el hòlding que engloba a Ibèria, British Airways, Vueling, Aer Lingus i Level.





En concret, Walsh cessarà en el seu lloc de màxim executiu del grup el pròxim 26 de març, deixant la companyia de manera definitiva el pròxim 30 de juny.





La companyia ha precisat que el successor de Luis Gallego a Ibèria serà anunciat en el seu degut moment. Gallego va iniciar la seva carrera professional en la indústria aèria en 1997, en Air Nostrum, i des de 2014 ha estat conseller delegat d'Ibèria.













Al novembre de 2019 Walsh ja va anunciar la seva intenció de retirar-se en els pròxims dos anys i deixar el hòlding que ha dirigit des de la seva fundació en 2011.





"He indicat que clarament m'estic acostant a la jubilació. La junta ha estat treballant durant algun temps, com era d'esperar, en la planificació de la successió", va assegurar Walsh en aquest moment.





El president de IAG, Antonio Vázquez, ha destacat que Walsh ha liderat la fusió i "reeixida" integració de British Airways i Ibèria per a formar IAG. "Sota el seu lideratge, IAG s'ha convertit en un dels grups líders d'aerolínies globals", ha afegit.





Vázquez ha ressaltat, a més, el "sòlid equip directiu" que ha format Walsh i s'ha mostrat "encantat" que, dins d'aquest equip, Luis Gallego hagi estat elegit per a succeir-li en el càrrec de conseller delegat.





"Ha estat un enorme plaer treballar amb Willie Walsh durant aquests últims set anys i serà un enorme honor per a mi liderar aquesta companyia. És un moment fascinant per a IAG i estic segur que podrem continuar construint sobre els sòlids fonaments que Willie ens deixa", ha afirmat Gallego en un comunicat.





Per part seva, Walsh ha subratllat que ha estat un "privilegi" haver participat en la creació i desenvolupament de IAG.





"He tingut el plaer de treballar amb moltes persones excepcionals en aquests últims 15 anys tant en British Airways com en IAG. Luis Gallego ha estat un membre clau de l'equip i ha demostrat un veritable lideratge en aquests anys i no tinc cap dubte que serà un gran conseller delegat", ha afegit Walsh.