Bolívia demana a la Interpol que activi una ordre de "detenció internacional" contra Morales

El Govern de Bolívia ha demanat aquest dimecres a l'Organització Internacional de Policia Criminal (Interpol) que activi una ordre de "detenció internacional" contra l'expresident Evo Morales, que està acusat per la Fiscalia boliviana de sedició i terrorisme.





"He donat l'ordre a les 06.00 hores (hora local) que la Interpol activi l'ordre de detenció internacional (contra Morales)", ha anunciat el ministre de Govern, Arturo Murillo, en una roda de premsa que ha recollit l'agència de notícies boliviana ABI.









Murillo ha adduït que Morales ha de donar a la població de Bolívia "moltes explicacions". "L'estem esperant, que vingui, que no tingui por, el cuidarem, li donarem protecció, no li passarà res, però sí que ha de retre comptes en aquest país. Això és important per a nosaltres", ha assenyalat.





La presidenta interina de Bolívia, Jeanine Áñez, ja va reconèixer que serà "complicat" que l'Argentina, país en què es troba Morales en qualitat de refugiat, l'entregui. Morales està acusat de sedició i terrorisme per haver ordenat assetjar ciutats importants en el marc de les protestes postelectorals.





El líder indígena va dimitir el 10 de novembre després que es confirmessin "irregularitats" en les eleccions presidencials del 20 d'octubre, que han provocat una crisi política al país.