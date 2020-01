La majoria dels autònoms creu que la pujada del salari mínim anirà en contra seva

El 69,1% dels autònoms creuen que el seu negoci es veurà perjudicat si s'aprova una altra pujada del salari mínim interprofessional (SMI) el 2020, segons es desprèn del Baròmetre ATA del Treball Autònom realitzat per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA).





D'aquest total, un 22,3% afirma que els afectarà bastant, gairebé un 32% que ho patiran "molt" i un 15% pensa que l'afectarà "alguna cosa". Per contra, gairebé un 17,3% considera que no veurà cap canvi en el seu negoci.





En aquesta línia, gairebé el 65% dels treballadors per compte propi enquestats no estan a favor d'augmentar el salari mínim aquest any, davant el 19% que sí que es mostra a favor.





El president d'ATA, Lorenzo Amor, ha explicat que la pujada del SMI no és un problema exclusivament per als empresaris, sinó que també ho és per a famílies, treballadors i pensionistes, perquè tenen personal contractat a casa seva.





"Si demà pugem el SMI a 1.200 euros, que són 1.400 euros al mes amb el cost que té de Seguretat Social, el règim de la llar serien 1.700 euros, ¿quina família treballadora pot mantenir a 8 hores a algú a casa?", ha qüestionat Amor.









Així mateix, ha posat en relleu que si es puja el SMI a 1.200 euros, hi haurà un augment de l'economia submergida i ha ressaltat que "no és el mateix apujar el salari mínim a Madrid o Navarra que a Lepe o Torremocha".





Així, Amor ha demanat a Govern que en aquests àmbits escolti a l'empresari, que és el que paga les nòmines i és el que pren la decisió de si segueix amb l'ocupació, o no segueix, i de si pot pagar-ho, o no. També ha assegurat que li agradaria que cada vegada que es puja el SMI l'Administració Pública adaptés també la pujada a les empreses que tenen contractades, ja que ara mateix no ho fa i "això és un problema".





L'ECONOMIA SEGUIRÀ A RITME DESCENDENT





D'altra banda, gairebé el 86% dels autònoms enquestats creuen que l'economia seguirà a un ritme descendent, enfront de gairebé el 7,4% que pensa que no. Preguntats per com va l'activitat del seu propi negoci, gairebé el 50% considera que va pitjor que en anys anteriors, tot i que el 38% assegura que va igual que en altres anys i només un 13% afirma que el seu negoci va millor.





Entre els que asseguren que el seu negoci ha empitjorat, el 81,2% afirma que la causa principal ha estat la disminució del volum del negoci, tot i que també els repercuteix negativament els impagaments procedents de clients o la manca d'accés al crèdit.





De cara a aquest any, el 40,2% considera que seguirà igual que el seu negoci seguirà igual i un 11,4% espera que millori. No obstant això, gairebé el 43% creu que la seva situació empitjorarà al llarg de 2020. Sobre contractació, el 48% dels treballadors per compte propi assegura que no acomiadarà ningú aquest any, mentre que gairebé un 33% afirma que possiblement si haurà de fer-ho.





El 80% NO PREVEU CONTRACTACIONS EN 2020





En aquesta línia, el 80% dels autònoms ha afirmat que no preveu contractar a ningú al llarg d'aquest any, mentre que tan sols pretenen fer-ho el 11,6%. Amor ha posat en relleu que habitualment els autònoms en el baròmetre d'ATA d'altres anys contestaven que pretenien contractar en un 28% o 33%, davant el 11% d'aquest any.





"Es nota el nivell de confiança en els autònoms", ha ressaltat Amor, després d'assegurar que tot dependrà de "l'estabilitat, moderació i de la possibilitat d'genera confiança perquè si l'economia marxa els autònoms evidentment contractaran com han vingut fent sempre" .





Els principals causes per les quals els autònoms no tenen perspectives de sumar nous treballadors a les seves empreses són la situació socioeconòmica i els problemes econòmics per les quals travessa el seu negoci. La xacra de la morositat segueix sent un problema per al 40% dels autònoms que afirmen patir-la. D'aquests, el 20% ha afirmat que triga més de sis mesos en cobrar els treballs realitzats.





Preguntats per les novetats legislatives que es van aprovar el 2017 i 2018, destaquen com a "molt útil" la mesura de pagar quota pels dies efectius treballats, l'exempció de pagar la quota de la Seguretat Social a partir del dia 61 d'estar en baixa o el fet que es pugui canviar la base de cotització fins a quatre vegades en el mateix any.





Pel que fa als autònoms societaris, els autònoms assenyalen que si la quota de la Seguretat Social fos una despesa deduïble de l'empresa i no una despesa de l'autònom, aquests estarien disposats a augmentar la seva base de cotització, segons el 65% dels enquestats. Aquesta mesura, segons Amor, suposaria un increment dels ingressos a la Seguretat Social de més de 1.500 milions d'euros.





D'altra banda, sobre l'adequació de la base de cotització als ingressos reals, el 45,2% es mostren favorables, davant un 43,8% que no. "Els autònoms han reflectit en aquest baròmetre seva falta de confiança en el futur immediat, la seva por i inquietud en les seves activitats, la desacceleració, la caiguda del consum o la desacceleració econòmica i de l'ocupació", ha assenyalat Amor.