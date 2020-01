Més d'un milió de persones pateix hipersudoració a Espanya

Més d'un milió de persones pateixen d'hiperhidrosi o hipersudoració a Espanya, segons assenyala la doctora M. de los Ángeles López Marín, una dada "preocupant" tenint en compte que més de la meitat de la població desconeix aquesta malaltia, el seu origen i com afrontar-la.









La hiperhidrosi o hipersudoració axil·lar és una malaltia molt comuna que causa un excés de sudoració que no està relacionat amb l'augment de la temperatura ambiental. Tot i que podria afectar tota la superfície de la pell, l'usual és que només es limiti a la superfície de les aixelles.





D'aquesta manera, depenent de la gravetat de la malaltia, les zones afectades poden tornar-se d'un color rosat o blanc blavós. A més, a causa dels bacteris, desprenen una olor bastant forta conegut com bromidrosi, segons explica López Marín.





El patiment de la hiperdrosi està relacionat amb factors com la tensió nerviosa, la tiroide o la genètica. No obstant això, encara es desconeix la causa mèdica exacta d'aquesta malaltia. No obstant això, hi ha algunes explicacions de l'origen dels diferents tipus de hipersudoració axil·lar, com és el cas de la hiperhidrosi focal primària. En ella, les glàndules sudorípares es tornen hiperactives, produint una quantitat excessiva de suor sense relació amb l'augment de la temperatura, i es veu accentuada amb l'estrès.





"D'altra banda, la hiperhidrosi secundària es presenta quan la sudoració excessiva és producte d'una malaltia. Els trastorns que poden estar relacionats amb la hipersudoració són la diabetis, la menopausa, els problemes en les glàndules tiroides, el nivell baix de sucre en la sang, alguns tipus de càncer, les infeccions, etc", assenyala la doctora.





En aquest sentit, l'experta recomana tres tractaments possibles per fer front a la hipersudoració. D'una banda, s'ha demostrat que alguns medicaments receptats per a la depressió són eficaços també per disminuir la sudoració, sobretot quan el pacient està ansiós.





D'altra banda, les injeccions de toxina botulínica també poden mitigar la malaltia, ja que "és capaç de bloquejar temporalment l'estímul nerviós que causa l'excés de sudoració", ha explicat l'especialista. "Es tracta d'un procediment una mica dolorós, però bastant efectiu", ha afegit.





Finalment, la hipersudoració, especialment la del tipus axil·lar, pot ser controlada extraient del pacient les glàndules sudorípares, una opció d'emergència quan tots els altres tractaments no han sorgit efecte.