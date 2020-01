Una onada de fred i vent posa en risc 17 províncies

El fred, el vent, la neu i les onades posaran aquest divendres en risc a un total de 17 províncies, en una jornada marcada per intervals de vent fort a la vall de l'Ebre i en zones de l'àrea mediterrània, segons la predicció de l'Agència estatal de Meteorologia (AEMET).





En concret, per fenòmens costaners estaran en risc important Cantàbria, la Corunya, Lugo, Pontevedra, Biscaia, Guipúscoa i Astúries, que baixarà a risc a Múrcia, Eivissa i Formentera, Mallorca, Girona i Alacant. Per mínimes de fins a 7 graus sota zero estarà en risc Guadalajara, a l'igual que Àvila, amb 6 sota zero, a més de Lleó i Zamora.





Ratxes de vent de fins a 80 quilòmetres a l'hora (km/h) posaran en risc groc a Castelló mentre que Lleida també estarà al mateix nivell de risc però per nevades.





Aquest divendres, al Cantàbric, nord de Navarra, Pirineus, Catalunya, València, Melilla, Balears i nord d'illes Canàries de més relleu, els cels estaran ennuvolats o coberts amb precipitacions, que també podrien donar-se, de forma més feble i ocasional, en l'alt Ebre i en la Ibèrica.









Les precipitacions remetran al llarg del dia a la Península. A la resta de la Península, el cel estarà poc ennuvolat o amb intervals ennuvolats a la resta, encara que amb boires matinals al sud de dos altiplans i interior andalús.





La cota de neu a la Península, a l'àrea cantàbrica, oscil·larà entre els 900 i els 1.200 metres; als Pirineus, entre els 1.000 i els 1.300 metres i en el centre, entre els 1.000 i els 1.200 metres, baixant eventualment a 900/1.000 metres.





Les temperatures diürnes aniran en descens a Balears i a bona part de la Península, que serà més acusat a la meitat nord, especialment en àrees de muntanya on el descens pot ser notable. Hi haurà pocs canvis a Canàries i gelades en dos altiplans i en zones altes.





Al litoral d'Alborán, s'espera vent de ponent girant a llevant. A la resta de país, hi haurà predomini de vents de component nord, amb intervals de forts en el baix Ebre, aquest del sistema Ibèric, Empordà, litoral sud del Llevant, Balears i Canàries.