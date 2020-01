Laura Ester i Ona Carbonell, millor waterpolista i nedadora d'artística europees

La portera de la selecció espanyola de waterpolo Laura Ester i la nedadora d'artística Ona Carbonell han estat elegides les millors del 2019 per la Federació Europea (LEN), segons ha anunciat aquest dijous l'organisme.





La portera barcelonina va ser clau perquè l'equip nacional es proclamés subcampió del món a Gwangju (Corea del Sud) i perquè el Club Natació Sabadell guanyés un nou títol de l'Eurolliga. Ester, guanyadora d'aquest guardó el 2017, va rebre el 45,5 per cent dels vots i va superar l'hongaresa Rita Keszthelyi (22,7) i la seva companya Bea Ortiz (13,6).









Per la seva banda, la nedadora d'artística catalana s'ha endut el premi també per segona vegada a la seva carrera després d'un 2019 en què, amb 23 medalles, es va convertir en la dona més premiada de la natació dels Mundials. Carbonell va aconseguir el 36,4 per cent dels vots per superar les russes Svetlana Kolesnichenko i Svetlana Romashina, totes dues amb el 22,7.





A més, dos esportistes espanyols més han aparegut en el podi d'aquests premis. El porter de la selecció masculina de waterpolo Dani López Pinedo ha quedat en segona posició després de l'italià Francesco di Fulvio, mentre que el nedador de sincronitzada Pau Ribes ha acabat tercer després del rus Aleksandr Maltsev i l'italià Giorgio Minisini. El britànic Adam Peaty i l'hongaresa Katinka Hosszu han estat elegits els millors en la natació de piscina.