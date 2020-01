La Fiscalia de Manresa s'oposa al 'habeas corpus' d'Oriol Junqueras

La Fiscalia de Manresa (Barcelona) s'ha oposat aquest divendres a la petició de llibertat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, presentada pels seus familiars mitjançant el procediment del 'habeas corpus' als jutjats d'aquest municipi.













Fonts fiscals han informat a Europa Press que el Ministeri Públic ha al·legat a la jutgessa que no procedeix la incoació d'el procediment de 'habeas corpus'.





La jutge de guàrdia de Manresa ha rebut aquest divendres al matí l'escrit de 'habeas corpus' i ha donat trasllat a la Fiscalia perquè es posicionés sobre la petició, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Europa Press .





La dona i el pare de Junqueras, Neus Bramona i Artur Junqueras, han presentat aquest divendres a primera hora el 'habeas corpus' per demanar que "el president republicà sigui posat a disposició judicial de forma immediata per declarar il·legal la seva detenció i requerir la seva posada en llibertat ", ha informat ERC en un comunicat.





SENTÈNCIA DEL TJUE





En l'escrit presentat, al·leguen que la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) estableix que el líder d'ERC té immunitat parlamentària i que "el seu no posada en llibertat és una vulneració flagrant dels seus drets com a membre electe".





El text també assenyala que la sentència de la justícia europea "garanteix el lliure desplaçament de Junqueras a el Parlament Europeu" i considera que el Tribunal Suprem (TS) no va acatar la resolució de l'TJUE, a l'rebutjar dijous l'excarceració.





Artur Junqueras ha manifestat que el TJUE és una instància superior a el TS i que "no hi ha dubte que l'Estat, quan se sent amenaçat, posa en marxa tots els seus recursos, de manera que no li importa fer el ridícul".