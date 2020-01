La Caixa va facilitar més de 36.800 nous llocs de treball el 2019 gràcies a Incorpora

'Incorpora', el programa d'integració laboral de La Caixa, va facilitar 36.803 llocs de treball a persones vulnerables al llarg de 2019, enfront dels 32.609 de 2018 (més del 13%), segons ha informat l'entitat.









En aquest projecte de responsabilitat social han estat implicades un total de 13.613 empreses. De les 36.803 insercions realitzades en 2019 a través del programa 'Incorpora', 34.205 han estat a Espanya i 2.598, a Portugal, Hongria, Polònia i el Marroc.





A més, 19.313 han estat de dones i 17.490 d'homes; 9.428 d'aquestes insercions han estat de persones amb alguna discapacitat, i 27.375 de persones en risc o situació d'exclusió.





La Caixa renovarà enguany l'acord de col·laboració per catorzè any consecutiu per desenvolupar el programa 'Incorpora' amb entitats socials que es dediquen a la integració laboral de persones amb especials dificultats per trobar feina.





'Incorpora' ofereix a les empreses un servei gratuït d'assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social, en aquest cas, centrades en la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat, com a persones amb discapacitat, joves en risc d'exclusió, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada i exreclusos, entre d'altres.





El programa 'Incorpora', segons ha assenyalat el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, "segueix creixent any rere any". "Més enllà del nombre d'insercions laborals, un dels grans mèrits del programa és que cada participant es converteix en agent del seu propi canvi. Aconseguir treball va molt més enllà d'un contracte", ha precisat.





'Incorpora' té com a objectiu que les persones siguin "agents del seu propi canvi" per sortir de situacions difícils i ho fa a través de l'ocupació com a forma d'inserció social. Per a això, tendeix ponts entre les empreses i les entitats socials que es dediquen a la integració laboral per tal de crear un clima d'entesa i col·laboració entre ambdues parts que redundi en oportunitats per als que més ho necessiten.





Gràcies a aquesta iniciativa, persones en risc d'exclusió social amb actitud i capacitat emprenedora i amb idees de negoci participen en una nova forma d'integrar-se al mercat laboral amb la qual poden augmentar les seves possibilitats de superar la seva situació de vulnerabilitat. En 2019, es van crear 1.356 noves microempreses.