José Luis Escrivá, nou ministre de Seguretat Social, Inclusió i Migracions

José Luis Escrivá, actual president de l'Autoritat Independent de Reponsabilitat fiscal (AIReF), estarà al front del nou Ministeri de Seguretat Social, Inclusió i Migracions que ha creat el Govern, segons han informat fonts coneixedores del nomenament.





Escrivà, que serà un dels membres independents del nou Gabinet, tindrà entre els seus reptes al front del Ministeri la derogació de la reforma de pensions del 2013, l'augment dels ingressos del sistema de Seguretat Social, i la coordinació d'una fórmula que garanteixi la sostenibilitat de les pensions a futur.





El gran repte d'Escrivà en aquesta legislatura serà la reforma de les pensions. El Pacte de Toledo, després de mesos de negociació, es va dissoldre al febrer de 2019 sense arribar a cap acord i és previsible que torni a constituir-se en aquesta legislatura per reprendre la discussió sobre el futur del sistema.





Les organitzacions sindicals reclamen que les pensions es lliguin a l'IPC (el Govern s'ha compromès a revaloritzar-les un 0,9% el 2020), així com derogar la reforma de 2013 per, entre altres qüestions, acabar amb l'anomenat 'factor de sostenibilitat', que havia d'entrar en vigor l'any que ve però que s'ha retardat fins 2023.





Amb el Fons de Reserva en uns 2.150 milions d'euros (quantitat inferior al que li costa a sistema pagar una nòmina mensual de pensions) i un dèficit dels fons de la Seguretat Social que es preveu que superi els 17.000 milions d'euros en 2019 , el nou Govern haurà d'aconseguir traduir a acords els consensos que arribi el Pacte de Toledo, si és que finalment n'hi ha.





En l'acord programàtic acordat entre el PSOE i Unides Podem s'apostava per garantir l'actualització de les pensions d'acord amb l'IPC real mitjançant llei de forma permanent i l'augment del poder adquisitiu de les pensions mínimes i les no contributives i, per això, es pretén eliminar el Factor de Sostenibilitat i l'Índex de Revaloració de les Pensions.





REFORMA DE LA SEGURETAT SOCIAL I INGRÉS MÍNIM VITAL



De la mateixa manera, està prevista la reforma del sistema de la Seguretat Social, en el marc del diàleg social i del Pacte de Toledo, per garantir els seus sostenibilitat a mig i llarg termini, amb mesures per assegurar l'augment dels ingressos, descarregant a la seguretat Social de despeses "impropis" i revisant les bonificacions a la contractació amb l'objectiu de reduir-les.





La reorganització de la Seguretat Social per a dotar de major eficàcia a la gestió amb menors costos és un altre dels punts fixats en el document, en el qual també s'inclou el desenvolupament de l'Ingrés Mínim Vital com a prestació de la Seguretat Social.





La idea és començar en un primer moment per l'augment decidit de la prestació per fill a càrrec per a famílies vulnerables, i posteriorment mitjançant un mecanisme general de garantia de renda per a famílies sense ingressos o amb ingressos baixos.





Per als autònoms es projecta una millor cobertura i la gradual equiparació dels drets d'aquest col·lectiu amb els dels treballadors per compte aliè. En detall, s'establirà un sistema de cotització per ingressos reals, sobre la base de la informació fiscal, que els comportarà més protecció social en cas d'atur, malaltia o jubilació.