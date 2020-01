Desconvoquen la vaga d'ambulàncies a Transport Sanitari de Catalunya

L'Agrupació d'Ambulàncies de CCOO de Catalunya, la Usoc i l'empresa Transport Sanitari de Catalunya han arribat a un acord per al pagament de la totalitat de la nòmina de gener al 31 de gener de 2020 i han desconvocat la vaga prevista per al 13 i el 17 de el mateix mes.





El sindicat ha informat aquest divendres en un comunicat que l'empresa s'ha compromès a comunicar als comitès d'empresa, seccions sindicals i delegats sindicals qualsevol retard en el pagament de la nòmina.





La vaga es va convocar per protestar pels "continus retards" en el pagament dels salaris d'octubre, novembre i desembre, un deute que, segons CCOO, ja ha estat pagada per la companyia que compta amb més lots d'ambulàncies assignats per la Generalitat.