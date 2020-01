Coneix les ministres i els ministres del Govern de Sánchez i Iglesias

Els noms dels ministres que ocuparan les carteres de el nou Govern de Coalició de PSOE i Unides Podem van coneixent-se a poc a poc des de les vigília de la investidura de Pedro Sánchez i ja se sap que serà l'Executiu de la democràcia amb més vicepresidències i que la formació de Pablo Iglesias comptarà amb una vicepresidència i quatre ministeris.













Moncloa ha confirmat que onze dels ministres que van formar el Govern de Sánchez després de la moció de censura contra Mariano Rajoy continuaran en els seus càrrecs i que sortiran María Luisa Carcedo, fins ara ministra de Sanitat, José Guirao, exministre de Cultura, i Dolores Delgado, fins ara en Justícia. Falta per saber qui es posarà al front de carteres com Justícia i Cultura.





Aquests són els nous ministres i ministres que es coneixen fins ara:





CARMEN CALVO - VICEPRESIDENTA DE PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA





La número quatre de PSOE, Carmen Calvo, repetirà com a vicepresidenta de Presidència i Relacions amb les Corts, amb competències en Memòria Democràtica, una àrea que fins a la data depenia del Ministeri de Justícia. Calvo serà la vicepresidenta primera però perdrà les competències en Igualtat.





NADIA CALVIÑO - VICEPRESIDENTA D'ECONOMIA I TRANSFORMACIÓ DIGITAL





Nadia Calviño ocuparà una de les quatre vicepresidències de el nou Govern de coalició de PSOE i Unides Podem i s'encarregarà de coordinar els assumptes econòmics i la transformació digital, a més de seguir presidint la Comissió Delegada d'Assumptes Econòmics.





PABLO IGLESIAS - VICEPRESIDENT DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030





El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, serà nomenat vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030 del primer Govern de coalició que es conforma a Espanya des de la II República. Iglesias, que feia quatre anys que reclama als socialistes un Executiu de coalició, es converteix ara en un destacat membre del Govern.





TERESA RIBERA - VICEPRESIDENTA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I REPTE DEMOGRÀFIC





Teresa Ribera ocuparà la vicepresidència per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'objectiu, va anunciar Moncloa, de complir amb el compromís de el president Sánchez de donar rang ministerial al repte demogràfic, "avançant més en situar-la en una vicepresidència". En aquest sentit, asseguren que s'assenyala com a "prioritat" del nou Govern les polítiques amb què es farà front als desafiaments de l'Espanya buidada.





FERNANDO GRANDE-MARLASKA - MINISTRE D'INTERIOR





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, és un dels ministres que repetirà en càrrec en el nou Govern de Coalició de PSOE i Unides Podem.





MARÍA JESÚS MONTERO - MINISTRA D'HISENDA I PORTAVEU DEL GOVERN





María Jesús Montero serà la nova portaveu de Govern de coalició de PSOE i Unides Podem, en substitució d'Isabel Celaá, i continuarà com a ministra al capdavant de la cartera d'Hisenda.





JOSÉ LUIS ESCRIVÀ - MINISTRE DE SEGURETAT SOCIAL, INCLUSIÓ I MIGRACIONS





José Luis Escrivá, actual president de l'Autoritat Independent de Reponsabilitat fiscal, estarà al front del nou Ministeri de Seguretat Social, Inclusió i Migracions. Serà un dels membres independents del nou Gabinet i tindrà entre els seus reptes al front del Ministeri la derogació de la reforma de pensions del 2013, l'augment dels ingressos de el sistema de Seguretat Social, i la coordinació d'una fórmula que garanteixi la sostenibilitat de les pensions a futur.





ARANCHA GONZÁLEZ LAYA - MINISTRA D'AFERS EXTERIORS, UE I COOPERACIÓ





La nova ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació serà Arancha González Laya, actual directora executiva de el Centre de Comerç Internacional, una agència conjunta de les Nacions Unides i l'Organització Mundial de Comerç, destinada a que les empreses en països en desenvolupament siguin més competitives en el mercat global. Amb el seu nomenament es posa de manifest la intenció anunciada pel Govern de donar a la cartera d'Exteriors un perfil que doni prioritat a la diplomàcia econòmica.





YOLANDA DÍAZ - MINISTRA DE TREBALL





La diputada de Galícia en Comú i dirigent d'Izquierda Unida Yolanda Díaz serà la propera ministra de Treball de Govern de coalició. Llicenciada en Dret per la Universitat de Santiago de Compostel·la, aquesta advocada laboralista nascuda en una localitat de la ria de Ferrol procedeix d'una família d'històrics sindicalistes i coneix bé la problemàtica d'una comarca marcada per la crisi del naval. A més, és una de les persones més properesl líder d'Podem, a qui coneix des de fa anys.





REYES MAROTO - MINISTRA D'INDÚSTRIA





La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, repetirà en el seu càrrec en el nou Govern de Coalició del PSOE i Unides Podem.





ISABEL CELAÁ - MINISTRA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL





La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, repetirà en el seu càrrec en el nou Govern de Coalició encara que deixarà de ser la portaveu de Govern, càrrec que a partir d'ara assumirà María Jesús Montero.





MARGARITA ROBLES - MINISTRA DE DEFENSA





Margarita Robles mantindrà el lloc de ministra de Defensa en el nou Govern de coalició de PSOE i Unides Podem i continuarà així amb la seva tasca al capdavant de les Forces Armades que va assumir fa un any i mig quan Sánchez va arribar a palau de la Moncloa.





JOSÉ LUIS ÁBALOS - MINISTRE DE FOMENT





José Luis Ábalos es mantindrà a el front de el fins ara Ministeri de Foment, càrrec que ocupa des de juny de 2018, si bé aquest Departament canviarà la seva denominació i, previsiblement, es reconvertirà en Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.





MANUEL CASTELLS - MINISTRE D'UNIVERSITATS





El sociòleg i economista Manuel Castells serà el proper ministre d'Universitats de Govern de coalició de PSOE i Unides Podem, a proposta de la confluència catalana En Comú. Castells, que és professor emèrit a la Universitat californiana de Berkeley, serà un dels quatre ministres amb què comptarà la coalició d'Units Podem.





PEDRO DUQUE - MINISTRE DE CIÈNCIA





L'astronauta Pedro Duque seguirà al front de l'Ministeri de Ciència encara que perdrà les competències en Universitats, que conformaran un nou Ministeri al front del qual estarà el sociòleg Manuel Castells.





SALVADOR ILLA - MINISTRE DE SANITAT





El secretari d'Organització de PSC, Salvador Illa, serà el nou ministre de Sanitat. Illa, nascut a La Roca de Vallès (Barcelona) el 1966, es dedica en exclusiva al seu càrrec de secretari d'Organització des de febrer de 2017, i garantirà la presència de PSC en el nou Executiu central de coalició entre els socialistes i Unides Podem.





ALBERTO GARZÓN - MINISTRE DE CONSUM





El coordinador federal d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, serà nomenat ministre de la nova cartera de Consum de Govern de coalició de PSOE i Unides Podem. Llicenciat en Economia i activista a favor el control dels mercats financers dins de l'Associació per la Taxació de les Transaccions financeres i per l'Acció Ciutadana, Garzón és militant del Partit Comunista i diputat des de 2011.





IRENE MONTERO - MINISTRA D'IGUALTAT





La número dos de Podem, Irene Montero, es convertirà en la pròxima ministra d'Igualtat de el primer Govern de coalició que es conforma a Espanya des de la II República. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid, i Màster en Psicologia de l'Educació, Montero va deixar el doctorat sobre inclusió educativa que estava realitzant, per a poder dedicar-se a temps complet a la política i a la feina de casa com a diputada i dirigent de Podem. També va renunciar a una beca a Harvard que ja tenia concedida.





LUIS PLANAS - MINISTRE D'AGRICULTURA





Pedro Sánchez torna a confiar en Lluís Planas com a ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, qui tindrà com a principals reptes la negociació de la propera Política Agrícola Comuna, mitigar l'impacte del Brexit al sector agroalimentari i en la pesca, i fer front als aranzels imposats per l'Administració Trump.