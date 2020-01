Marató per sumar 10.000 donacions de sang

La Marató de Donants de Sang , a càrrec del Banc de Sangs i Teixits, ha donat el tret de sortida aquest divendres amb l'ambició d'aconseguir 10.000 donacions per "recuperar els nivells òptims de reserves després del descens de Nadal", que han baixat un 25%.









Una gran carpa i dos autobusos de donació estaran fins aquest dissabte a la plaça de Catalunya de Barcelona i s'allargarà fins al 17 de gener als principals hospitals del territori català per nodrir "la campanya de donació més gran de l'any".





La secretària general de la conselleria de Salut de la Generalitat, Laura Pelay, el president del Banc de Sang, Manel Peiró, i el president de la Federació Catalana de Donants de Sang, Marc Ibars, s'han dirigit a la ciutadania i l'han emplaçat a participar al "acte social més important de Catalunya".





La Marató de Donants de Sang també ha organitzat una quarantena de campanyes de donació en diferents pobles i ciutats de Catalunya per donar resposta a aquells interessats en participar que no resideixen a Barcelona.





Peiró ha recordat que les 10.000 donacions són "necessàries" per intentar recuperar els nivells que, al seu parer, donen seguretat ja que actualment hi ha sang per als propers sis dies i, segons el comunicat, el nivell òptim són deu.





Una de les principals novetats del Banc de Sang d'aquest 2020 és la inauguració de canal de WhatsApp de la donació de sang que s'ha rebatejat com a 'Whatsang', on a través del número 677071756 qualsevol ciutadà podrà fer consultes personals i rebre informacions destacades.





Es tracta del primer compte oficial de servei de Whatsapp al ciutadà d'un organisme de la Generalitat de Catalunya, i les converses són individuals, de la mateixa manera que es poden fer comunicacions per e-mail o per telèfon.





L'altra gran novetat de la campanya és l'estrena d'una cançó sobre la donació de sang, del cantant de trap Lildami, que compta l'experiència del seu germà, que va necessitar sang i un trasplantament de medul·la òssia.





Un programa de ràdio en directe per als donants, que comptarà amb música i el testimoni dels protagonistes de la jornada, i la classe oberta de swing 'Swing & Sang' amenitzaran els ànims aquest dissabte a plaça Catalunya.