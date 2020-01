Una sentència podria obrir la porta a què 50.000 agents de policia cobrin el complement de torn rotatori en vacances

La sentència de la Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) que va condemnar a la Direcció General de la Policia (DGP) a pagar el complement per torn rotatori a una policia nacional a la qual l'hi havien negat en vacances podria possibilitar que els 50.000 agents que també el tenen reconegut a tot Espanya puguin reclamar, segons l'advocat Antonio Suárez-Valdés.





El pagament de quatre anys d'endarreriments a tots els policies nacionals en aquestes condicions podria superar els 20 milions d'euros i suposaria un increment de la nòmina anual a la Policia Nacional de més de 7 milions d'euros, segons assenyala en una primera estimació 'Confilegal'.





La sentència reconeix que aquest complement representa un fix anual inclòs en el salari brut, amb indiferència al fet que l'agent estigui o no de vacances.





Una policia nacional va posar un recurs contra la resolució signada per la DGP de 27 de juliol de 2018. Reclamava que se li abonés el complement per torns rotatoris del mes en què va gaudir les seves vacances a la mensualitat dins dels quatre anys anteriors a la sollicitud feta en via administrativa.





L'agent percep un complement de torn rotatori de 120 a euros des de gener de 2016, però se li descompta quan gaudeix del seu període de vacances anual.





El TSJM va dictar la sentència en contra d'això fa uns anys, però després d'una altra sentència estimatòria del País Basc, així com més casos, la Sala madrilenya canvia de criteri.





Amb l'aplicació de la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), es reconeix el dret al fet que els agents que treballant a torns percebin complement per rotatoris, el percebin també en les seves vacances.





COMPARABLE ALS PERÍODES DE TREBALL





En la sentència, el TSJM assenyala que "L'obligació de retribuir les vacances té com a objectiu collocar al treballador, durant les esmentades vacances, en una situació que, des del punt de vista del salari, sigui comparable als períodes de treball".





"La disminució de la retribució d'un treballador corresponent a les vacances anuals retribuïdes, que pot dissuadir d'exercir efectivament el seu dret a gaudir d'aquestes vacances, és contrària a l'objectiu perseguit per l'article. Referent a això, no té pertinència el fet que aquesta disminució de la retribució es pateixi després del període de vacances anuals".





La decisió del TSJM estima el recurs de l'agent i condemna a la DGP a pagar-li els complements no gaudits en els últims quatre anys més els interessos.





La decisió no és ferma i es pot recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem.