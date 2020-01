Tsai Ing-wen, pro-independentista, reelegida presidenta de Taiwan

La presidenta sortint de Taiwan, Tsai Ing-wen, del Partit Democràtic Progressista (pro-independentista), ha estat reelegida per un segon mandat presidencial, una victòria que assenyala la forta oposició dels votants de l'illa a les demandes de la Xina en aquest territori.

"Taiwan ha demostrat al món quant estimem la nostra manera de vida lliure i democràtic ia la nostra nació", ha dit Tsai Ing-wen en una declaració als mitjans de comunicació, anunciant la seva victòria en les eleccions presidencials d'aquest dissabte 11 de gener.





Tsai Ing-wen va derrotar a dos oponents: Han Kuo-yu, el principal candidat de l'oposició que es presenta al Partit Nacionalista, i James Soong (conservador i partidari de Pequín) del petit Partit del Poble Primer.





Amb el 99,75 per cent dels vots emesos, Tsai Ing-wen guanya la votació amb el 57,2 per cent dels vots, enfront del 38,6 per cent del candidat Han Kuo-yu, segons les xifres publicades per les agències internacionals.





Tsai Ing-wen està en contra del principi d'"una sola Xina"





El seu oponent Han Kuo-yu, però, va reconèixer la seva derrota i va felicitar Tsai Ing-wen per la seva reelecció per a un nou mandat presidencial de quatre anys. "Vaig trucar a President Tsai per felicitar-la", va dir Han Kuo-yu als seus seguidors concentrats a la ciutat portuària de Kaohsiung, al sud de Taiwan. "Té un nou mandat per als propers quatre anys".





"La pau és que la Xina abandoni les seves amenaces contra Taiwan"





En la seva declaració després de la victòria, Tsai Ing-wen, que està en contra del principi d'"una sola Xina", va dirigir unes paraules directes a Pequín, que considera l'illa part del seu territori, sense excloure l'ús de la força, si cal, per prendre el control de la regió. "La pau és que la Xina abandoni les seves amenaces contra Taiwan", va assegurar el president electe.





"Espero que les autoritats de Pequín entenguin que Taiwan, un país democràtic, i el nostre govern elegit democràticament, no cediran davant les amenaces i la intimidació", va continuar.

Els 19 milions de votants de Taiwan van ser cridats a les urnes per elegir entre dos punts de vista divergents sobre el futur del territori i les seves relacions amb Pequín, que segueix sent el soci comercial més gran.





Tsai Ing-wen, al poder des de 2016, disputa i considera autoritari el poder comunista de Pequín, mentre que l'opositora Han Kuo-yu va advocar per un enfocament més flexible amb la Xina.

Taiwan, una illa d'uns 23 milions d'habitants, ha estat políticament separada de la Xina durant set dècades.